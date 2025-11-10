20:36, 09 Ноябрь 2025 | GMT +5
Дзюдоистка Аруна Джангельдина завоевала «золото» Исламиады-2025
Представительница команды Казахстана по дзюдо Аруна Джангельдина завоевала золотую медаль Игр исламской солидарности в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК РК.
Спортсменка стала лучшей в весовой категории до 78 килограммов.
Джангельдина в финале одержала победу над Георгикой Муне из Камеруна.
Отметим, что Аруна Джангельдина принесла Казахстану первую золотую медаль на этих Играх.