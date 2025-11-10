Дзюдоистка Аруна Джангельдина завоевала «золото» Исламиады-2025

Спортсменка стала лучшей в весовой категории до 78 килограммов.

Фото: НОК РК

Джангельдина в финале одержала победу над Георгикой Муне из Камеруна.

Отметим, что Аруна Джангельдина принесла Казахстану первую золотую медаль на этих Играх.