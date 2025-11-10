РУ
    20:36, 09 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Дзюдоистка Аруна Джангельдина завоевала «золото» Исламиады-2025

    Представительница команды Казахстана по дзюдо Аруна Джангельдина завоевала золотую медаль Игр исламской солидарности в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК РК.

    Фото: НОК РК

    Спортсменка стала лучшей в весовой категории до 78 килограммов.

    Фото: НОК РК

    Джангельдина в финале одержала победу над Георгикой Муне из Камеруна.

    Отметим, что Аруна Джангельдина принесла Казахстану первую золотую медаль на этих Играх.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Дзюдо
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
