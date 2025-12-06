14:54, 06 Декабрь 2025 | GMT +5
Пожар на погранзаставе в Алматинской области: погиб военнослужащий и его ребенок
6 декабря 2025 года на территории пограничной заставы «Нарынкол» в Алматинской области произошло возгорание служебного дома. Пожар был ликвидирован силами ДЧС, передает агентство Kazinform со ссылкой на ПС КНБ РК.
В результате чрезвычайного происшествия погибли военнослужащий и его ребенок.
По данному факту начато досудебное расследование.
Пограничная служба выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших. Им оказывается вся необходимая помощь.
Ранее сообщалось, что в октябре этого года на границе Казахстана задержали более 4,7 тысячи нарушителей.