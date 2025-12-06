РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    14:54, 06 Декабрь 2025 | GMT +5

    Пожар на погранзаставе в Алматинской области: погиб военнослужащий и его ребенок

    6 декабря 2025 года на территории пограничной заставы «Нарынкол» в Алматинской области произошло возгорание служебного дома. Пожар был ликвидирован силами ДЧС, передает агентство Kazinform со ссылкой на ПС КНБ РК.

    на границе
    Фото: Freepik, ИИ

    В результате чрезвычайного происшествия погибли военнослужащий и его ребенок.

    По данному факту начато досудебное расследование.

    Пограничная служба выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших. Им оказывается вся необходимая помощь.

    Ранее сообщалось, что в октябре этого года на границе Казахстана задержали более 4,7 тысячи нарушителей.

    Теги:
    Пожар Военные Регионы Казахстана Пограничники Алматинская область Граница
    Динара Жусупбекова
    Автор
