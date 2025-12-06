Пожар на погранзаставе в Алматинской области: погиб военнослужащий и его ребенок

В результате чрезвычайного происшествия погибли военнослужащий и его ребенок.

По данному факту начато досудебное расследование.

Пограничная служба выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших. Им оказывается вся необходимая помощь.

Ранее сообщалось, что в октябре этого года на границе Казахстана задержали более 4,7 тысячи нарушителей.