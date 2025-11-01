На границе Казахстана задержали более 4,7 тысячи нарушителей — КНБ

— В рамках обеспечения защиты и охраны Государственной границы Пограничной службой КНБ в октябре 2025 года во взаимодействии с компетентными органами задержаны 4 743 нарушителя законодательства РК в пограничном пространстве, из них 4 077 иностранных граждан, — говорится в сообщении.

Предотвращены 1 708 фактов незаконного перемещения товаров и грузов через границу, в том числе оружия, боеприпасов — 75 фактов (2 ед. боевого, 3 ед. травматического, 258 ед. холодного оружия, 13 ед. охолощенных автоматов «АК-74», 36 боеприпасов и 2800 ед. комплектующих для огнестрельного оружия); ГСМ — 531 факт на сумму свыше 14 млн тенге; товаров народного потребления — 867 фактов на сумму более 4,2 млрд тенге; валюты — 235 фактов на сумму свыше 2,5 млрд тенге.

Пресечено 106 фактов браконьерства в акватории Каспия, а также изъято плавательных средств — 24 ед.; орудий браконьерского лова — более 136 км сетей; рыб осетровых видов — 496 шт. (около 2 900 кг); краснокнижных тюленей — 4 особи; сумма предотвращенного ущерба составила более 1,1 млрд тенге.

— Материалы по этим фактам направлены в правоохранительные и судебные органы для принятия процессуальных решений. Какие-либо ограничительные меры на Государственной границе не вводились. Вместе с тем, на пунктах пропуска «Сырым», «Алимбет» и «Косак» проводятся работы по реконструкции, что может увеличить время ожидания при пересечении границы. Просим учесть данные обстоятельства и заблаговременно скорректировать маршрут передвижения. Иные пункты работают в штатном режиме, — отметили пограничники.

