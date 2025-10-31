РУ
телерадиокомплекс президента РК
    11:37, 31 Октябрь 2025

    Где чаще всего нарушают границу Казахстана

    В этом году из страны были выдворены 4 245 иностранных граждан, 148 человек привлечены к уголовной ответственности, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Пункт пропуска на казахстанско-кыргызской границе перешел на круглосуточную работу
    Фото: Пограничная служба ГКНБ КР

    Согласно данным Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, особенно часто факты незаконного пересечения государственной границы фиксируются в теплое время года и в ночные часы. Нарушения чаще всего происходят на северных и южных рубежах страны.

    В этом году 4 245 иностранцев были выдворены из Казахстана принудительно, а 148 человек привлечены к уголовной ответственности. Нарушители, как правило, пытаются обойти пункты пропуска через государственную границу пешком или на транспортных средствах.

    Недавно двое граждан Королевства Марокко были задержаны в Северо-Казахстанской области при попытке незаконно перейти в Россию.

    — Пользуясь действующим безвизовым режимом, два гражданина Марокко прибыли в Казахстан через международные аэропорты. До этого они побывали в Объединенных Арабских Эмиратах, Турции и Катаре, после чего вошли на территорию Казахстана через Азербайджан. Далее, чтобы попасть в Россию, они направились в приграничные с соседним государством областные центры. В случае если в соседней стране им не удалось бы найти подходящее место для проживания, иностранцы планировали проследовать дальше — в страны Европы, — говорится в ответе ведомства.

    По словам специалистов, в текущем году в службе охраны границы были зарегистрированы восемь уголовных дел по статье 394, части 1 Уголовного кодекса (организация незаконной миграции), и 10 уголовных дел по статье 394, части 2 того же кодекса.

    В целом в 2025 году в Казахстан прибыло: из Узбекистана — около 4,7 миллиона человек, из России — 3 миллиона, из Кыргызстана — 2,8 миллиона, из Китая — 790 тысяч, из Таджикистана — 731 тысяча человек.

    Кроме того, в Казахстан приехали: из Беларуси — 139 тысяч человек, из Индии — 127 тысяч, из Турции — 119 тысяч, из Германии — 88 тысяч, из Азербайджана — более 83 тысяч иностранных граждан.

    Ранее мы сообщали, из каких стран в Казахстан прибывает наибольшее количество трудовых мигрантов.

    Айгуль Эсеналиева
