Начался суд в отношении главы морпорта Актау

Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.

По сообщениям СМИ, вместе с ним по делу проходят еще три человека.

Напомним, в мае стало известно, что в Актау задержали президента АО «НК „Актауский международный морской торговый порт“.

В июне этого года в Комитете национальной безопасности Казахстана подтвердили факт проведения расследования в отношении президента АО «НК „Актауский международный морской торговый порт“ Абая Турикпенбаева.

Сообщалось, что проводится досудебное расследование по статье 361 Уголовного кодекса («Злоупотребление должностными полномочиями»).

Он возглавлял крупнейший морской порт страны с 2017 года.

Отметим, порт Актау расположен на восточном побережье Каспийского моря и предназначен для международных перевозок различных сухих грузов, сырой нефти и нефтепродуктов с востока на запад, с севера на юг и обратно в направлении Ирана, Турции, России, Азербайджана, Туркменистана 12 месяцев в году и 24 часа в сутки.