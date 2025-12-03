РУ
телерадиокомплекс президента РК
    20:02, 02 Декабрь 2025 | GMT +5

    Начался суд в отношении главы морпорта Актау

    В Актау начался судебный процесс по делу в отношении президента морского порта Абая Турикпенбаева и его подчиненных, передает корреспондент агентства Kazinform.

    президент морского порта Актау
    Фото: АМТП

    Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.

    По сообщениям СМИ, вместе с ним по делу проходят еще три человека.

    Напомним, в мае стало известно, что в Актау задержали президента АО «НК „Актауский международный морской торговый порт“.

    В июне этого года в Комитете национальной безопасности Казахстана подтвердили факт проведения расследования в отношении президента АО «НК „Актауский международный морской торговый порт“ Абая Турикпенбаева.

    Сообщалось, что проводится досудебное расследование по статье 361 Уголовного кодекса («Злоупотребление должностными полномочиями»).

    Он возглавлял крупнейший морской порт страны с 2017 года.

    Отметим, порт Актау расположен на восточном побережье Каспийского моря и предназначен для международных перевозок различных сухих грузов, сырой нефти и нефтепродуктов с востока на запад, с севера на юг и обратно в направлении Ирана, Турции, России, Азербайджана, Туркменистана 12 месяцев в году и 24 часа в сутки.

    Теги:
    Морской порт Регионы Суды Актау
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
