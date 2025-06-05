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    10:40, 05 Июнь 2025 | GMT +5

    В чем подозревают президента морского порта Актау – ответ КНБ

    В Комитете национальной безопасности Казахстана подтвердили факт проведения расследования в отношении президента АО «НК „Актауский международный морской торговый порт“ Абая Турикпенбаева, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Абай Турикпенбаев
    Фото: АМТП

    В ответе КНБ на официальный запрос агентства Kazinform сообщается, в отношении президента Актауского морского порта проводится досудебное расследование.

    — В отношении указанного лица КНБ проводится досудебное расследование по статье 361 Уголовного кодекса («Злоупотребление должностными полномочиями»). Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит, — говорится в ответе КНБ.

    Абай Турикпенбаев занимает должность председателя правления АО «НК „Актауский международный морской торговый порт“ с 2017 года.

    С 2008 по 2012 год он возглавлял «Батуми Индастриал Холдинг» в Грузии. В разные годы занимал должность начальника отдела портовых сооружений и капитального строительства, вице-президента по техническим вопросам в АО «НК „Актауский международный морской торговый порт“. В 2016–2017 годах был генеральным директором ТОО „Порт Курык“.

    Порт Актау расположен на восточном побережье Каспийского моря и предназначен для международных перевозок различных сухих грузов, сырой нефти и нефтепродуктов с востока на запад, с севера на юг и обратно в направлении Ирана, Турции, России, Азербайджана, Туркменистана 12 месяцев в году и 24 часа в сутки.

    Напомним, в конце мая стало известно, что в Актау задержали президента АО «НК „Актауский международный морской торговый порт“. Глава международного морского порта находится в СИЗО.

    Теги:
    Актау КНБ
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
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