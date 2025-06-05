В чем подозревают президента морского порта Актау – ответ КНБ

В ответе КНБ на официальный запрос агентства Kazinform сообщается, в отношении президента Актауского морского порта проводится досудебное расследование.

— В отношении указанного лица КНБ проводится досудебное расследование по статье 361 Уголовного кодекса («Злоупотребление должностными полномочиями»). Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит, — говорится в ответе КНБ.

Абай Турикпенбаев занимает должность председателя правления АО «НК „Актауский международный морской торговый порт“ с 2017 года.

С 2008 по 2012 год он возглавлял «Батуми Индастриал Холдинг» в Грузии. В разные годы занимал должность начальника отдела портовых сооружений и капитального строительства, вице-президента по техническим вопросам в АО «НК „Актауский международный морской торговый порт“. В 2016–2017 годах был генеральным директором ТОО „Порт Курык“.

Порт Актау расположен на восточном побережье Каспийского моря и предназначен для международных перевозок различных сухих грузов, сырой нефти и нефтепродуктов с востока на запад, с севера на юг и обратно в направлении Ирана, Турции, России, Азербайджана, Туркменистана 12 месяцев в году и 24 часа в сутки.

Напомним, в конце мая стало известно, что в Актау задержали президента АО «НК „Актауский международный морской торговый порт“. Глава международного морского порта находится в СИЗО.