Требования к расследованию допинг-скандала с Алимханулы выдвинули в Казахстане

Руководитель КФПБ Рахимжан Ерденбеков заявил, что с его стороны направлен список пунктов, на которые должны обратить внимание компетентные международные организации, разбирая случай выявления в допинг-пробе Жанибека Алимханулы запрещенного вещества мельдония.

Это полное и детальное изучение всех аспектов ситуации, строгая проверка каждого этапа процедуры тестирования, обеспечение максимальной прозрачности процесса.

— Федерация находится на связи с международными организациями и готова оказать юридическую, организационную и информационную поддержку для объективного разбирательства. Все выводы должны основываться исключительно на фактах и соответствовать действующим регламентам, — заявили в КФПБ.

Рахимжан Ерденбеков подчеркнул, что федерация твердо придерживается принципов прозрачности, объективности и соблюдения международных антидопинговых стандартов. Однако при этом КФПБ спешит напомнить, что Жанибек Алимханулы «за всю карьеру демонстрировал безупречную спортивную культуру, боксер неоднократно проходил тесты и всегда подтверждал статус честного атлета, репутация спортсмена заслуживает уважения и взвешенного подхода».

— Жанибек Алимханулы — спортсмен, который долгие годы прославляет Казахстан, и его дело требует максимально взвешенного подхода, — полагают в КФПБ.

Напомним, что о положительном допинг-тесте у чемпиона мира по двум версиям (WBO и IBF) Жанибека Алимханулы стало известно всего за 4 дня до объединительного боя с кубинцем чемпионом мира по версии WBA Эрисланди Ларой.