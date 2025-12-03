Работают менеджеры и юристы — команда Жанибека Алимханулы и WBO о допинг-скандале

В команде Алимханулы сообщили, что, как и многие болельщики, были также удивлены этой новостью.

— Мы чувствуем, что многие болельщики также опечалены, как и мы. Ведь так много братьев, которые держатся за руки и молятся друг за друга. Бой, которого мы ждали, не состоится. Причина, по которой мы были удивлены этой новостью, заключалась в том, что первый анализ VADA был чистым, а второй — спорным. Мы не меняли свой рацион или витамины между двумя анализами. Мы не понимаем, как это произошло! Столько труда, крови и пота было пролито. Мы уже 4 месяца в другой стране. Это расходы, вдали от семьи. Эта новость далась нам нелегко. Мы — команда, которая всегда заявляла о своей поддержке чистого спорта, — пояснили в команде Алимханулы.

Отмечено, что уже предпринимается ряд действий, чтобы выяснить все детали.

— Сейчас работают менеджеры и юристы. Мы запросили повторное тестирование. Вторая версия старого анализа также проверяется, проводятся лабораторные исследования. Мы ждём новостей от специалистов. Оказывается, в большом спорте есть разные трудности. Мы преодолеем эти трудности! Главное — не унывать, — заявили в команде Жанибека Алимханулы.

Тем временем, президент WBO Густаво Оливьери выступил с официальным заявлением о том, что организация открывает свое расследование по случаю положительной допинг-пробы Жанибека Алимханулы.

— WBO подтверждает получение официального уведомления от VADA о выявлении неблагоприятного анализа (положительного теста) у указанного бойца. В связи с этим будет инициирован административный процесс через формальное уведомление Show Cause («Представьте объяснение»). WBO предоставит боксёру и его представителям все права, надлежащее разбирательство и возможность представить все соответствующие доказательства, объяснения и подтверждающую документацию.

WBO подчеркивает, что его антидопинговая программа действует по принципу строгой ответственности. Это означает, что если в организме участника WBO обнаружено запрещённое вещество, для установления нарушения не требуется намерение, вина, халатность или сознательное употребление.

На спортсмене лежит личная обязанность следить за тем, чтобы запрещённые вещества не попадали в его организм, и он полностью несет ответственность за любое обнаруженное запрещённое вещество, написал Оливьери в соцсетях.

Напомним, что о положительном допинг-тесте у Алимханулы стало известно всего за 4 дня до объединительного боя с кубинцем чемпионом мира WBA Эрисланди Ларой. В связи с обнаружением допинга в пробе Алимханулы отстранен от боя, Ларе нашли нового соперника.

Добавим, что VADA, проводившая тестирование — это добровольное агентство по тестированию на допинг, работает в боксе.