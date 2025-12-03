Бой Алимханулы за три титула отменен: казахстанца обвинили в допинге

Вместо него против чемпиона мира WBA Эрисланди Лары выйдет 34-летний колумбиец Йохан Гонсалес (36-4, 24 КО).

Дан Рафаэль — один из главных инсайдеров бокса, опубликовал результат допинг-теста Жанибека. Как оказалось, тест, проведенный VADA, показал в его крови наличие запрещенного антидопинговым кодексом вещества — мельдония.

Фото: VADA

Ранее Жанибек выкладывал фото со сдачи допинг-теста и заявлял, что против допинга и в его крови нет запрещенных антидопинговым кодексом веществ.

Жанибек Алимханулы прокомментировал ситуацию:

— Как вы знаете, я всегда поддерживал чистый спорт. Я удивлен этой новости. VADA взяли первый тест и сказали, что все чисто. Я не менял свои добавки. Я не знаю, что случилось со вторым тестом, поэтому запросил повторный, — отметил он в соцсети Х.

I have always supported clean sport you know this well. I was surprised when I read the news. VADA took the first test and said everything was clean. I have not made any changes to my vitamins. I don’t know what happened with the second test, so I requested a retest. — Janibek Alimkhanuly (@qazaqstyle) December 2, 2025

VADA — добровольное агентство по тестированию на допинг, работает в боксе. Не путать с WADA, которая тестирует олимпийские виды спорта (прим.авт.).