    23:55, 02 Декабрь 2025 | GMT +5

    Бой Алимханулы за три титула отменен: казахстанца обвинили в допинге

    Организаторы вечера бокса 6 декабря в Сан-Антонио (США) Premier Boxing Champions сообщили, что чемпион мира WBO и IBF в среднем весе казахстанец Жанибек Алимханулы исключен из состава участников, передает Kazinform.

    Жанибек Алимханулы
    Фото: Sports.kz

    Вместо него против чемпиона мира WBA Эрисланди Лары выйдет 34-летний колумбиец Йохан Гонсалес (36-4, 24 КО).

    Дан Рафаэль — один из главных инсайдеров бокса, опубликовал результат допинг-теста Жанибека. Как оказалось, тест, проведенный VADA, показал в его крови наличие запрещенного антидопинговым кодексом вещества — мельдония.

    VADA
    Фото: VADA

    Ранее Жанибек выкладывал фото со сдачи допинг-теста и заявлял, что против допинга и в его крови нет запрещенных антидопинговым кодексом веществ.

    Жанибек Алимханулы прокомментировал ситуацию:

     — Как вы знаете, я всегда поддерживал чистый спорт. Я удивлен этой новости. VADA взяли первый тест и сказали, что все чисто. Я не менял свои добавки. Я не знаю, что случилось со вторым тестом, поэтому запросил повторный, — отметил он в соцсети Х.

    VADA — добровольное агентство по тестированию на допинг, работает в боксе. Не путать с WADA, которая тестирует олимпийские виды спорта (прим.авт.).

    Спорт Бокс Жанибек Алимханулы
    Альберт Ахметов
    Альберт Ахметов
    Автор
