    15:12, 12 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Алимханулы сообщил результаты своего теста на допинг перед боем за три титула

    Чемпион мира в среднем весе по боксу по версиям WBO и IBF казахстанец Жанибек Алимханулы поделился важной информацией менее чем за месяц до главного боя в его карьере, передает корреспондент Kazinform.

    а
    Фото: janibek_alimkhanuly / instagram

    Знаменитый казахстанский спортсмен рассказал в своем Instagram, что его бой 6 декабря в США против чемпиона мира по версии WBA кубинца Эрисланди Лары пройдет с соблюдением антидопинговых правил.

    — Я поддерживаю чистый спорт. Я против того, чтобы спортсмены использовали допинг! Мы сдали тест VADA, и вчера пришли результаты — все чисто, — написал Алимханулы, подкрепив слова фотографией со сдачей анализа крови.

    Ранее и соперник Жанибека — кубинец Лара, также высказывался в поддержку чистоты профессионального бокса и неоднократно критиковал экс-чемпиона мира звездного мексиканца Сауля Канело Альвареса за то, что в его крови ранее были обнаружены запрещенные вещества.

    Напомним, что Алимханулы уже выработал победную тактику на бой с Ларой 6 декабря. 

    Также Жанибек потребовал поставить на кон его боя с Ларой четвертый титул, и 6 декабря впервые в карьере выступит в платных трансляциях. 

    Альберт Ахметов
    Автор
