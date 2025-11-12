Алимханулы сообщил результаты своего теста на допинг перед боем за три титула

Знаменитый казахстанский спортсмен рассказал в своем Instagram, что его бой 6 декабря в США против чемпиона мира по версии WBA кубинца Эрисланди Лары пройдет с соблюдением антидопинговых правил.

— Я поддерживаю чистый спорт. Я против того, чтобы спортсмены использовали допинг! Мы сдали тест VADA, и вчера пришли результаты — все чисто, — написал Алимханулы, подкрепив слова фотографией со сдачей анализа крови.

Ранее и соперник Жанибека — кубинец Лара, также высказывался в поддержку чистоты профессионального бокса и неоднократно критиковал экс-чемпиона мира звездного мексиканца Сауля Канело Альвареса за то, что в его крови ранее были обнаружены запрещенные вещества.

Напомним, что Алимханулы уже выработал победную тактику на бой с Ларой 6 декабря.

Также Жанибек потребовал поставить на кон его боя с Ларой четвертый титул, и 6 декабря впервые в карьере выступит в платных трансляциях.