РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:56, 10 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Алимханулы рассказал, как победит чемпиона мира 6 декабря

    Чемпион мира в среднем весе по версиям WBO и IBF казахстанец Жанибек Алимханулы высказался о предстоящем бое против чемпиона мира по версии WBA кубинца Эрисланди Ларой, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Жанибек Алимханулы
    Фото: instagram.com/janibek_alimkhanuly

    Несмотря на то, что Лара — самый серьезный соперник в карьере непобежденного Жанибека, казахстанец уверен в своих силах.

    — В любителях и в профессионалах я много раз встречался с левшами. Еще когда был любителем, я часто наблюдал за профессиональными боями. Я знаю его стиль, понимаю, что он может и чего не может. Не думаю, что этот бой станет для меня трудным, — заявил Алимханулы.

    В свою очередь, менеджер казахстанского боксера Берик Султан рассказал о его эмоциональном настрое.

    — Нас ждет упорный бой! Впервые казахстанец будет бороться за три титула чемпиона мира. За наш казахский народ, за нашу страну! Соперник — знаменитый кубанец Лара. Сейчас любители и эксперты мирового бокса часто говорят о Жанибеке, казахский стиль — в глазах всего мира! Это хорошо! Мы завоюем третий титул 6 декабря и увезем его домой, — отметил Берик Султан.

    Отметим, что бой Лара — Жанибек станет со-главным событием вечера бокса, который пройдет 6 декабря в американском городе Сан-Антонио (штат Техас).

    Победитель боя получит 3 из 4 возможных титулов чемпиона мира, что приблизит его к званию абсолютного, откроет дорогу к поединку с легендарным Теренсом Кроуфордом.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Бокс Жанибек Алимханулы
    Альберт Ахметов
    Альберт Ахметов
    Автор
    Сейчас читают