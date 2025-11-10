Алимханулы рассказал, как победит чемпиона мира 6 декабря

Несмотря на то, что Лара — самый серьезный соперник в карьере непобежденного Жанибека, казахстанец уверен в своих силах.

— В любителях и в профессионалах я много раз встречался с левшами. Еще когда был любителем, я часто наблюдал за профессиональными боями. Я знаю его стиль, понимаю, что он может и чего не может. Не думаю, что этот бой станет для меня трудным, — заявил Алимханулы.

В свою очередь, менеджер казахстанского боксера Берик Султан рассказал о его эмоциональном настрое.

— Нас ждет упорный бой! Впервые казахстанец будет бороться за три титула чемпиона мира. За наш казахский народ, за нашу страну! Соперник — знаменитый кубанец Лара. Сейчас любители и эксперты мирового бокса часто говорят о Жанибеке, казахский стиль — в глазах всего мира! Это хорошо! Мы завоюем третий титул 6 декабря и увезем его домой, — отметил Берик Султан.

Отметим, что бой Лара — Жанибек станет со-главным событием вечера бокса, который пройдет 6 декабря в американском городе Сан-Антонио (штат Техас).

Победитель боя получит 3 из 4 возможных титулов чемпиона мира, что приблизит его к званию абсолютного, откроет дорогу к поединку с легендарным Теренсом Кроуфордом.