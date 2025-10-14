РУ
телерадиокомплекс президента РК
    14:00, 14 Октябрь 2025

    Объявлена дата и место боя Жанибека Алимханулы за три титула

    Чемпион мира по боксу в среднем весе по версиям WBO и IBF казахстанец Жанибек Алимханулы проведет бой с чемпионом мира в этом же весе по версии WBA кубинцем Эрисланди Ларой в декабре 2025 года, передает Kazinform.

    а
    Фото: janibek_alimkhanuly / instagram

    Официальное подтверждение даты и места боя за три из четырех титулов чемпиона мира в среднем весе опубликовал авторитетный журнал The Ring.

    — Объединительный бой в среднем весе состоится 6 декабря в Сан-Антонио в андеркарте шоу PBC, главным событием которого станет бой Айзека Круза и Ламонта Роуча, на Prime Video PPV, — пишет издание. 

    Казахстанский боец Алимханулы занимает первое место в рейтинге средневесов The Ring, в то время как Лара занимала третье место, прежде чем выбыла из рейтинга из-за отсутствия активности в прошлом месяце.

    Несмотря на то, что Эрисланди Лара — возрастной боксер, ему уже 42 года, он представляет определенную опасность для не знавшего поражений 32-летнего Алимханулы. Сейчас кубинец, являющийся самым возрастным действующим чемпионом мира, идет на серии из 4-х досрочных побед и явно не думает об уходе на пенсию. В свою очередь Алимханулы, свой последний бой проведший в апреле в Астане (нокаутировал ранее не проигрывавшего француза Ануэля Нгамиссенге), пока еще не сталкивался со столь серьезным уровнем оппозиции, как действущий чемпион мира.

    Тем не менее, на стороне Жанибека — большая мотивация по достижению цели — стать первым казахстанцем-абсолютным чемпионом мира по бокса. Прежнее достижение — 3 и 4 поясов, принадлежит Геннадию Головкину, который был чемпионом мира по версиям WBA, WBC и IBF.

    Ранее Алимханулы заявил, что после завоевания звания абсолютного чемпиона мира намерен проводить бои только со звездами мирового бокса. 

    Спорт спортсмены Казахстана Бокс Жанибек Алимханулы
