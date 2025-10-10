Алимханулы назвал дату боя с Кроуфордом: сделан первый шаг к поединку

В своем Instagram 32-летний Алимханулы заявил, что вероятность проведения боя между ним и Кроуфордом высока как никогда.

— Похоже, фанатов бокса ждет новый бой, который приведет в восторг, — Жанибек против Кроуфорда! Все об этом говорят, и если все пойдет хорошо, то это может произойти уже в следующем году. Я считаю, что лучшие должны драться с лучшими, — написал Жанибек Алимханулы.

Ранее в команде Кроуфорда (он является первым боксером в истории, становившимся абсолютным чемпионом в трех весовых категориях) после победы над 35-летним Саулем Канело Альваресом в бою за титулы абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе упоминали о готовности провести новые бои в других весовых категориях. Но главное условие — это должны быть поединки за титул абсолютного чемпиона мира.

У Алимханулы пока 2 из 4 поясов чемпиона мира. Однако казахстанец постоянно заявляет о готовности и желании забрать недостающие до звания «абсолюта» титулы. После безуспешных попыток заполучить бой с чемпионом WBC 31-летним доминиканцем Карлосом Адамесом Алимханулы, кажется, смог договориться о бое с другим чемпионом мира — по версии WBA — 42-летним кубинцем Эрисланди Ларой. По крайней мере, о подписанном контракте на бой Жанибек-Лара заявил представитель казахстанского чемпиона Берик Султан в своем Instagram.

— Мы подписали контракт на исторический и долгожданный всеми казахстанцами бой, который взорвет средний вес. В ближайшие дни промоутерские компании сделают официальный анонс. Впереди нас ждет грандиозное шоу, — заявил Берик Султан.

Если это подтвердится, то Алимханулы получит шанс взять третий титул, и тогда ему останется добрать всего один пояс до звания абсолютного чемпиона. Это, в свою очередь, действительно даст основания для заявки на бой Алимханулы-Кроуфорд.

Ранее Жанибек Алимханулы объявил дату следующего боя.