Жанибек Алимханулы впервые выступит в платных трансляциях: появилась афиша

На афише вечера бокса изображены участники трех боев — двух со-главных и одного главного. Бой между Жанибеком и Ларой будет предпоследним. После битвы чемпионов в среднем весе зрители увидят главное событие турнира — поединок за временный титул WBC в первом полусреднем весе Исаак «Питбуль» Крус — Ламонт Роуч.

32-летний Жанибек Алимханулы (17-0, 12 КО) будет защищать титулы WBO и IBF, 42-летний Эрисланди Лара (31-3-3, 19 КО) — пояс чемпиона мира от WBA. Победителю достанутся сразу три титула чемпиона мира — от WBA, WBO и IBF.

Предстоящий поединок будет историческим для Жанибека, ведь он впервые в карьере попадает в систему платных трансляций (PPV). Кроме того, Жанибек впервые в карьере проведет бой с действующим чемпионом мира, поэтому можно сказать, что, несмотря на возраст, Лара — наиболее опасный соперник для Алимханулы.

Несмотря на эти факторы, весь Казахстан надеется на победу соотечественника. Также в Жанибека верит и американская промоутерская компания Top Rank, которая ведет его карьеру в профессиональном боксе. В анонсе боя Жанибека с Ларой Top Rank оставили красноречивое послание для Лары: «Некуда бежать!».

В случае победы над Ларой Жанибеку останется выиграть всего один пояс — по версии WBC — до звания абсолютного чемпиона мира, что откроет возможность выйти на ринг против другого абсолюта — американца Теренса Кроуфорда.