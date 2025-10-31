Жанибек Алимханулы потребовал четвертый титул за бой с чемпионом мира

6 декабря Алимханулы, владеющий титулами чемпиона мира в среднем весе по версиям WBO и IBF, проведет объединительный бой с обладателем титула чемпиона мира по версии WBA кубинцем Эрисланди Ларой. Победитель боя получит все три титула — WBA, WBO и IBF. Однако, Жанибек считает, что на кону должен стоять еще один титул — от журнала The Ring.

Соответствующее заявление-обращение к хозяину The Ring, одному из богатейших инвесторов бокса из Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейху, Алимханулы написал в сети Х.

— Я не знаю, насколько это возможно, но я думаю, было бы очень правильно, если бы в моем поединке с Ларой на кону стоял титул The Ring. Потому что это значимый бой в среднем весе, на кону в котором стоят три чемпионских пояса, — написал Алимханулы.

Отметим, что титул чемпиона The Ring не официальный и обычно присуждается руководством журнала за победу над действующим чемпионом или победу в поединке между № 1 и № 2 в рейтинге журнала. Этот титул считается одним из самых престижных в боксе.

Реакции от Турки аш-Шейха пока не последовало.

Ранее мы рассказывали, что Эрисланди Лара- самый титулованный и опасный соперник Жанибека Алимханулы в его боксерской карьере. К тому же, в бою с Ларой Жанибек дебютирует в системе платных трансляций.

Победитель поединка Лара — Жанибек станет на шаг ближе к бою с абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе американцем Теренсом Кроуфордом.