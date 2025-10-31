Жанибек Алимханулы потребовал четвертый титул за бой с чемпионом мира
Казахстанский боксер-средневес Жанибек Алимханулы обратился к владельцу журнала The Ring с нестандартной просьбой, передает корреспондент агентства Kazinform.
6 декабря Алимханулы, владеющий титулами чемпиона мира в среднем весе по версиям WBO и IBF, проведет объединительный бой с обладателем титула чемпиона мира по версии WBA кубинцем Эрисланди Ларой. Победитель боя получит все три титула — WBA, WBO и IBF. Однако, Жанибек считает, что на кону должен стоять еще один титул — от журнала The Ring.
Соответствующее заявление-обращение к хозяину The Ring, одному из богатейших инвесторов бокса из Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейху, Алимханулы написал в сети Х.
— Я не знаю, насколько это возможно, но я думаю, было бы очень правильно, если бы в моем поединке с Ларой на кону стоял титул The Ring. Потому что это значимый бой в среднем весе, на кону в котором стоят три чемпионских пояса, — написал Алимханулы.
Отметим, что титул чемпиона The Ring не официальный и обычно присуждается руководством журнала за победу над действующим чемпионом или победу в поединке между № 1 и № 2 в рейтинге журнала. Этот титул считается одним из самых престижных в боксе.
Реакции от Турки аш-Шейха пока не последовало.
Ранее мы рассказывали, что Эрисланди Лара- самый титулованный и опасный соперник Жанибека Алимханулы в его боксерской карьере. К тому же, в бою с Ларой Жанибек дебютирует в системе платных трансляций.
Победитель поединка Лара — Жанибек станет на шаг ближе к бою с абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе американцем Теренсом Кроуфордом.