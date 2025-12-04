Правительство РК выделило 1,8 млрд тенге на модернизацию водоснабжения в Улытау

Из резерва Правительства на модернизацию инфраструктуры водоснабжения области Улытау выделили1,8 млрд тенге. Соответствующее Постановление подписал премьер-министр Олжас Бектенов. Средства направили на завершение реконструкции хозяйственно-питьевых очистных сооружений Жезказгана для реализации поручений Президента по повышению качества жизни и обеспечению населения питьевой водой.

Действующий комплекс был введен в эксплуатацию в 1966 году, и износ оборудования достиг 90%.

«На текущий момент на объекте уже проложены инженерные сети протяженностью 4 км (канализация, теплоснабжение, освещение), построены трансформаторные подстанции и распределительные устройства. Реконструированы и сданы в эксплуатацию 4 резервуара для фильтрованной и питьевой воды, обновлено насосное оборудование», — говорится в сообщении.

Выделенные из резерва Правительства средства позволят завершить строительно-монтажные работы с плановым вводом объекта в эксплуатацию в 2026 году.

Работа по модернизации инфраструктуры Жезказгана является частью системной работы по обеспечению доступа населения к услугам водоснабжения. По итогам 2024 года доступ к качественной питьевой воде составляет: в городах — 99,4%, в сельских населенных пунктах — 98%.

«Для достижения 100% показателя в 2025 году Правительством в республиканском бюджете предусмотрено 105,7 млрд тенге на реализацию 257 проектов. Кроме того, за счет средств Специального государственного фонда дополнительно выделено 135,8 млрд тенге на реализацию 229 проектов», — отметили в правительстве.

Правительство Казахстана контролирует своевременное целевое освоение выделенных средств и качество проводимых работ для выполнения поручений Президента по улучшению благосостояния граждан.