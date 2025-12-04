Сейсмологи готовят прогноз возможных повторных толчков в Алматы

— Касательно повторных толчков проводится заседание комиссии научного сейсмологического центра. По результатам сейсмологи доведут заключение прогнозной комиссии, — отметили в пресс-службе ДЧС.

Отмечается, что в соответствии с установленным алгоритмом взаимодействия оповещены все соответствующие государственные органы. Проводится мониторинг возможных повреждений, разрушений и функционирования объектов жизнеобеспечения.

На данный момент информации о разрушениях на линию 112 не поступало.

Также в связи с зафиксированным землетрясением в городе открыта «горячая линия» с участием психологов ДЧС. Телефоны: 8 (727) 278 20 83, 8 (727) 278 20 84.

Сегодня сетью сейсмических станций МЧС РК было зафиксировано землетрясение. Эпицентр находился в 277 км юго-восточнее Алматы на территории Китая. Магнитуда MPV — 6.7, глубина — 5 км. В Алматы толчки ощущались на уровне 3 баллов по шкале MSK-64.

В акимате города заявили, что все системы оповещения сработали штатно: жители получили уведомления на телефоны посредством Mass Alert, прозвучали громкие голосовые предупреждения — городские сирены, в ТРЦ и общественных местах, школах, колледжах и вузах прошла эвакуация.