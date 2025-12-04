РУ
    14:17, 04 Декабрь 2025 | GMT +5

    Сейсмологи готовят прогноз возможных повторных толчков в Алматы

    В ДЧС Алматы прокомментировали, ожидаются ли повторные подземные толчки, передает агентство Kazinform.

    сейсмология
    Фото: freepik

    — Касательно повторных толчков проводится заседание комиссии научного сейсмологического центра. По результатам сейсмологи доведут заключение прогнозной комиссии, — отметили в пресс-службе ДЧС.

    Отмечается, что в соответствии с установленным алгоритмом взаимодействия оповещены все соответствующие государственные органы. Проводится мониторинг возможных повреждений, разрушений и функционирования объектов жизнеобеспечения.

    На данный момент информации о разрушениях на линию 112 не поступало.

    Также в связи с зафиксированным землетрясением в городе открыта «горячая линия» с участием психологов ДЧС. Телефоны: 8 (727) 278 20 83, 8 (727) 278 20 84.

    Сегодня сетью сейсмических станций МЧС РК было зафиксировано землетрясение. Эпицентр находился в 277 км юго-восточнее Алматы на территории Китая. Магнитуда MPV — 6.7, глубина — 5 км. В Алматы толчки ощущались на уровне 3 баллов по шкале MSK-64. 

    В акимате города заявили, что все системы оповещения сработали штатно: жители получили уведомления на телефоны посредством Mass Alert, прозвучали громкие голосовые предупреждения — городские сирены, в ТРЦ и общественных местах, школах, колледжах и вузах прошла эвакуация.

    Теги:
    Землетрясение Алматы Землетрясение Сейсмостанции Алматы Сейсмологи
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
