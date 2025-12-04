РУ
    13:56, 04 Декабрь 2025 | GMT +5

    Все системы оповещения сработали штатно — акимат Алматы

    Акимат Алматы призывает жителей и гостей города сохранять спокойствие и следовать указаниям служб спасения, передает агентство Kazinform.

    Фото: Kazinform

    Сегодня сетью сейсмических станций МЧС РК было зафиксировано землетрясение. Эпицентр находился в 277 км юго-восточнее Алматы на территории Китая. Магнитуда MPV — 6.7, глубина — 5 км. В Алматы толчки ощущались на уровне 3 баллов по шкале MSK-64. 

    — Все системы оповещения сработали штатно: жители получили уведомления на телефоны посредством Mass Alert, прозвучали громкие голосовые предупреждения — городские сирены, в ТРЦ и общественных местах, школах, колледжах и вузах прошла эвакуация. Согласно алгоритму, люди начали покидать здания и выходить на улицу. Паники и давки не наблюдалось. Призываем жителей и гостей города сохранять спокойствие и следовать указаниям служб спасения, — сообщили в пресс-службе акимата.

    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
