Все системы оповещения сработали штатно — акимат Алматы

Сегодня сетью сейсмических станций МЧС РК было зафиксировано землетрясение. Эпицентр находился в 277 км юго-восточнее Алматы на территории Китая. Магнитуда MPV — 6.7, глубина — 5 км. В Алматы толчки ощущались на уровне 3 баллов по шкале MSK-64.

— Все системы оповещения сработали штатно: жители получили уведомления на телефоны посредством Mass Alert, прозвучали громкие голосовые предупреждения — городские сирены, в ТРЦ и общественных местах, школах, колледжах и вузах прошла эвакуация. Согласно алгоритму, люди начали покидать здания и выходить на улицу. Паники и давки не наблюдалось. Призываем жителей и гостей города сохранять спокойствие и следовать указаниям служб спасения, — сообщили в пресс-службе акимата.