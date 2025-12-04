РУ
телерадиокомплекс президента РК
    12:51, 04 Декабрь 2025 | GMT +5

    Землетрясение почувствовали жители Алматы

    Сейсмическая активность ощущалась также в Алматинской области и в соседних регионах, передает агентство Kazinform.

    Землетрясение почувствовали жители Алматы
    Фото: Kazinform

    В ДЧС города сообщили, что в 12:45 произошло землетрясение, предварительно 2-3 балла.

    Землетрясение почувствовали жители Алматы
    Скриншот с телефона

    Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало. Информация уточняется.

    Землетрясение почувствовали жители Алматы
    Фото: Kazinform

    Эпицентр зафиксирован на территории Китая, в 277 км к юго-востоку от Алматы. Предварительная интенсивность в городе составила 3 балла по шкале MSK-64.

    Сейсмическая активность ощущалась также в Алматинской области и соседних регионах. Среди населенных пунктов, где были зафиксированы подземные толчки — Кеген, Жалагаш, Нарынкол, Есик, Талгар, Шелек, Боралдай и многие другие. Интенсивность колебаний в этих местах составила от 2 до 3 баллов.

    Расчетная интенсивность (в баллах) составила:

    • г. Алматы 3 б., 277 км;
    • Алматинская область, г. Талгар 3 б., 271 км;
    • Алматинская область, г. Каскелен 3 б., 283 км;
    • Алматинская область, г. Алатау (Жетиген) 2 б., 314 км;
    • Алматинская область, г. Конаев 2 б., 336 км;
    • область Жетысу, Жаркент 2 б., 374 км;
    • область Жетысу, г. Талдыкорган 2 б., 444 км;
    • Жамбылская обл. г. Шу 2 б., 476 км.

    Ранее, 26 ноября, в МЧС сообщили о землетрясении, которое произошло на территории Казахстана в 160 км на северо-восток от Алматы.

    Землетрясение Алматы Сейсмологи
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
