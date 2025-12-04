Землетрясение почувствовали жители Алматы

В ДЧС города сообщили, что в 12:45 произошло землетрясение, предварительно 2-3 балла.

Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало. Информация уточняется.

Фото: Kazinform

Эпицентр зафиксирован на территории Китая, в 277 км к юго-востоку от Алматы. Предварительная интенсивность в городе составила 3 балла по шкале MSK-64.

Сейсмическая активность ощущалась также в Алматинской области и соседних регионах. Среди населенных пунктов, где были зафиксированы подземные толчки — Кеген, Жалагаш, Нарынкол, Есик, Талгар, Шелек, Боралдай и многие другие. Интенсивность колебаний в этих местах составила от 2 до 3 баллов.

Расчетная интенсивность (в баллах) составила:

г. Алматы 3 б., 277 км;

Алматинская область, г. Талгар 3 б., 271 км;

Алматинская область, г. Каскелен 3 б., 283 км;

Алматинская область, г. Алатау (Жетиген) 2 б., 314 км;

Алматинская область, г. Конаев 2 б., 336 км;

область Жетысу, Жаркент 2 б., 374 км;

область Жетысу, г. Талдыкорган 2 б., 444 км;

Жамбылская обл. г. Шу 2 б., 476 км.

Ранее, 26 ноября, в МЧС сообщили о землетрясении, которое произошло на территории Казахстана в 160 км на северо-восток от Алматы.