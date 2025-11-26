РУ
    07:43, 26 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Землетрясение зафиксировано близ Алматы

    В МЧС сообщили о землетрясении, которое произошло на территории Казахстана в 160 км на северо-восток от Алматы, передает агентство Kazinform.

    На Филиппинах зафиксировано более 8 тысяч афтершоков после мощного землетрясения
    Фото: Anadolu

    - Сетью сейсмических станций ТОО «Национальный научный центр сейсмологических исследований и информации» МЧС РК 26 ноября 2025 г. в 07 час 15 мин по времени Астаны зарегистрировано землетрясение. Очаг землетрясения располагается на территории Казахстана в 160 км на северо-восток от Алматы, - говорится в сообщении.

    Сведения об ощутимости:

    Расчетная интенсивность (в баллах) составила: с. Сарыозек область Жетысу 2 б.

    Отмечается, что сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало.

    Ранее сообщалось, что сотрудников ДЧС Алматы осудили за сбой системы оповещения при землетрясении.

    Гульжан Тасмаганбетова
