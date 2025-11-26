Землетрясение зафиксировано близ Алматы

- Сетью сейсмических станций ТОО «Национальный научный центр сейсмологических исследований и информации» МЧС РК 26 ноября 2025 г. в 07 час 15 мин по времени Астаны зарегистрировано землетрясение. Очаг землетрясения располагается на территории Казахстана в 160 км на северо-восток от Алматы, - говорится в сообщении.

Сведения об ощутимости:

Расчетная интенсивность (в баллах) составила: с. Сарыозек область Жетысу 2 б.

Отмечается, что сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало.

Ранее сообщалось, что сотрудников ДЧС Алматы осудили за сбой системы оповещения при землетрясении.