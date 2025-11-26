07:43, 26 Ноябрь 2025 | GMT +5
Землетрясение зафиксировано близ Алматы
В МЧС сообщили о землетрясении, которое произошло на территории Казахстана в 160 км на северо-восток от Алматы, передает агентство Kazinform.
- Сетью сейсмических станций ТОО «Национальный научный центр сейсмологических исследований и информации» МЧС РК 26 ноября 2025 г. в 07 час 15 мин по времени Астаны зарегистрировано землетрясение. Очаг землетрясения располагается на территории Казахстана в 160 км на северо-восток от Алматы, - говорится в сообщении.
Сведения об ощутимости:
Расчетная интенсивность (в баллах) составила: с. Сарыозек область Жетысу 2 б.
Отмечается, что сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало.
