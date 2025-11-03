РУ
    12:22, 03 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Сотрудников ДЧС Алматы осудили за сбой системы оповещения при землетрясении

    В Алматы вынесли приговор сотрудникам ДЧС и представителям авторского и технического надзора по делу о несработавшей системе раннего оповещения при землетрясении в январе 2024 года, передает агентство Kazinform.

    д
    Фото: pixabay

    23 января 2024 года в Алматы произошло землетрясение, однако система, предназначенная для своевременного информирования населения, не сработала. После этого прокуратура города провела проверку, в ходе которой были выявлены факты хищения бюджетных средств. По данному факту начато досудебное расследование.

    — Следствием установлено, что генеральный директор ТОО «TNS-INTEC», действуя из корыстных побуждений, организовал поставку некачественного оборудования и фиктивное оформление актов выполненных работ, похитив бюджетные средства в особо крупном размере. Военным судом Алматинского гарнизона по данному уголовному делу вынесен приговор, — говорится в сообщении прокуратуры.

    К уголовной ответственности привлечены три заместителя начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы, проявившие халатность при приемке оборудования, а также представители авторского и технического надзора, не обеспечившие должного контроля.

    Суд признал всех подсудимых виновными и назначил наказание в виде лишения свободы с запретом занимать определенные должности в государственных и квазигосударственных органах.

    Теги:
    ДЧС Хищение Генпрокуратура Землетрясение Суды Прокуратура
    Еламан Турысбеков
    Автор
