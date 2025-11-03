Сотрудников ДЧС Алматы осудили за сбой системы оповещения при землетрясении

23 января 2024 года в Алматы произошло землетрясение, однако система, предназначенная для своевременного информирования населения, не сработала. После этого прокуратура города провела проверку, в ходе которой были выявлены факты хищения бюджетных средств. По данному факту начато досудебное расследование.

— Следствием установлено, что генеральный директор ТОО «TNS-INTEC», действуя из корыстных побуждений, организовал поставку некачественного оборудования и фиктивное оформление актов выполненных работ, похитив бюджетные средства в особо крупном размере. Военным судом Алматинского гарнизона по данному уголовному делу вынесен приговор, — говорится в сообщении прокуратуры.

К уголовной ответственности привлечены три заместителя начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы, проявившие халатность при приемке оборудования, а также представители авторского и технического надзора, не обеспечившие должного контроля.

Суд признал всех подсудимых виновными и назначил наказание в виде лишения свободы с запретом занимать определенные должности в государственных и квазигосударственных органах.