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    00:18, 23 Январь 2024 | GMT +6

    Жители Алматы ощутили сильное землетрясение

    землетрясение
    Фото: Анадолу

    Сильное землетрясение магнитудой MPV 6,7 произошло в Алматы, передает корреспондент агентства Kazinform.

     — Сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСН и И» МЧС РК 23 января в 00:09 часов по времени Алматы зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 264 км на юго-восток от Алматы на территории Кыргызстана. Энергетический класс землетрясения 15.1. Магнитуда MPV 6.7. Координаты эпицентра 41.22° с.ш. 78.65° в.д. Глубина 65 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Алматы 5 баллов, Шымкент 2 балла, — сообщили в ДЧС Алматы.

    В Алматы землетрясение. Люди вышли во дворы
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    В ДЧС Алматы отметили, что согласно алгоритму взаимодействия оповещены соответствующие госорганы, проводится мониторинг на наличие разрушений, функционирования объектов жизнеобеспечения.

    В Алматы землетрясение. Люди вышли во дворы
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Оперативному дежурному Департамента полиции доведена информация, для сбора информации о визуальном осмотре зданий и сооружений города на предмет разрушений и повреждений.

    Подземные толчки продолжались несколько минут. Многие жители города поспешно покидают дома и массово выходят на улицы. Они также в соцсетях делятся фото и видео происходящего.

    Стоит отметить, что землетрясение ощущалось также в области Жетысу. Подземные толчки первыми заметили жители областного центра - города Талдыкорган, а также города Текели и района Панфилов. По данным ДЧС области Жетысу, информация о пострадавших в результате землетрясения в регионе не поступала.

    Теги:
    ДЧС Землетрясение Алматы Регионы Казахстана Алматы
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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