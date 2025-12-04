РУ
    16:10, 04 Декабрь 2025 | GMT +5

    Сильных землетрясений в Алматы не ожидается — сейсмологи

    Сейсмологи оценили текущую ситуацию после ощутимых подземных толчков в Алматы, передает агентство Kazinform.

    Кадр из видео

    Заместитель директора Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований МЧС РК по науке Ерик Алипулы сообщил, что 4 декабря в 12:44 по местному времени было зафиксировано землетрясение на территории Китайской Народной Республики.

    — Проанализировав текущую сейсмическую ситуацию, отмечаем, что по состоянию на 15:00 ситуация на алматинском прогностическом полигоне остается стабильной. На территории Алматинского прогностического полигона сильные землетрясения по сейсмической шкале МСК-64 (К) не ожидаются, — сказал он.

    Отметим, что сегодня в 12:44 по времени Астаны сетью сейсмических станций МЧС РК зафиксировано землетрясение. Эпицентр находился в 277 км юго-восточнее Алматы на территории Китая. Магнитуда MPV 6.7, глубина 5 км. В Алматы толчки ощущались на уровне 3 баллов по шкале MSK-64. 

    В акимате города заявили, что все системы оповещения сработали штатно: жители получили уведомления на телефоны посредством Mass Alert, прозвучали громкие голосовые предупреждения — городские сирены, в ТРЦ и общественных местах, школах, колледжах и вузах прошла эвакуация.

    Кроме того, «Казселезащита» проверила реки и гидросооружения под Алматы. По результатам осмотра повреждений не обнаружено, в настоящее время указанные объекты функционируют в штатном режиме. 

