Сильных землетрясений в Алматы не ожидается — сейсмологи

Заместитель директора Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований МЧС РК по науке Ерик Алипулы сообщил, что 4 декабря в 12:44 по местному времени было зафиксировано землетрясение на территории Китайской Народной Республики.

— Проанализировав текущую сейсмическую ситуацию, отмечаем, что по состоянию на 15:00 ситуация на алматинском прогностическом полигоне остается стабильной. На территории Алматинского прогностического полигона сильные землетрясения по сейсмической шкале МСК-64 (К) не ожидаются, — сказал он.

Отметим, что сегодня в 12:44 по времени Астаны сетью сейсмических станций МЧС РК зафиксировано землетрясение. Эпицентр находился в 277 км юго-восточнее Алматы на территории Китая. Магнитуда MPV 6.7, глубина 5 км. В Алматы толчки ощущались на уровне 3 баллов по шкале MSK-64.

В акимате города заявили, что все системы оповещения сработали штатно: жители получили уведомления на телефоны посредством Mass Alert, прозвучали громкие голосовые предупреждения — городские сирены, в ТРЦ и общественных местах, школах, колледжах и вузах прошла эвакуация.

Кроме того, «Казселезащита» проверила реки и гидросооружения под Алматы. По результатам осмотра повреждений не обнаружено, в настоящее время указанные объекты функционируют в штатном режиме.