«Казселезащита» проверила реки и гидросооружения под Алматы: повреждений нет

Был проведен визуальный осмотр объектов жизнеобеспечения, на предмет возможных повреждений.

«По результатам осмотра повреждений не обнаружено, в настоящее время указанные объекты функционируют в штатном режиме», — отметили в МЧС Казахстана.

Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало. Обстановка стабильная.

Напомним, сегодня в 12:44 по времени Астаны сетью сейсмических станций МЧС РК зафиксировано землетрясение. Эпицентр находился в 277 км юго-восточнее Алматы на территории Китая. Магнитуда MPV 6.7, глубина 5 км. В Алматы толчки ощущались на уровне 3 баллов по шкале MSK-64.

В акимате города заявили, что все системы оповещения сработали штатно: жители получили уведомления на телефоны посредством Mass Alert, прозвучали громкие голосовые предупреждения — городские сирены, в ТРЦ и общественных местах, школах, колледжах и вузах прошла эвакуация.