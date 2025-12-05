РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    09:37, 05 Декабрь 2025 | GMT +5

    Димаш Кудайберген принял участие в международном проекте

    На официальном сайте и YouTube-канале американской музыкальной премии «Grammy» / Американской Национальной академии искусства и науки звукозаписи состоялась премьера выступления Димаша Кудайбергена с его авторской композицией «Fire», передает агентство Kazinform со ссылкой на dimashnews.com.

    Димаш Кудайберген принял участие в международном проекте
    Фото: dimashnews.com

    После оглушительного успеха, с которым он в октябре представил казахскую культуру на самой знаменитой арене мира — нью-йоркском Madison Square Garden в США, Димаш теперь сотрудничает с одним из величайших американских музыкальных институтов Grammy.com и Американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи.

    Проект «Global Spin» был запущен в сентябре 2021 года для поддержки и развития мирового музыкального сообщества. В нём уже выступили яркие артисты со всего мира: от мегазвёзд K-pop до нигерийского хип-хопа и шотландского фолка. Каждый выпуск представляет собой эксклюзивное живое выступление, прославляющее как артиста, так и его родную страну.

    Академия звукозаписи представляет интересы исполнителей, авторов песен, продюсеров, звукорежиссёров и всех музыкальных профессионалов США, а также организует самую престижную музыкальную награду в мире — премию «Grammy».

    Получить признание такой престижной организации — важный шаг для артиста, представляющего свою страну на глобальной культурной карте мира.

    Ранее Димаш Кудайберген дал первый сольный концерт в Египте.

