    18:45, 01 Декабрь 2025 | GMT +5

    Димаш Кудайберген дал первый сольный концерт в Египте

    30 ноября в рамках первого фестиваля «The Pyramids Echo» Димаш Кудайберген представил свой сольный концерт, передает агентство Kazinform со ссылкой на DimashNews.

    Фото: DimashNews

    Это было первое выступление Димаша на африканском континенте, у подножия египетских пирамид, и первое выступление здесь артиста из стран СНГ.

    Димаш исполнил такие произведения, как «Fire», «Smoke», «Любовь уставших лебедей», «When I`Ve Got You» и «SOS d’un terrien en détresse».

    Он раскрывал все направления своего таланта, представляя на одной сцене как классические «Olympico» и «Ave Maria», так и энергичные «Be with me» и «Give me your love».

    Фото: DimashNews

    И особенно эпично в арабской ночи звучали казахские народные инструменты: под звуки домбры, кобыза и сыбызгы играли «Stranger», кюй «Адай», и песни на казахском языке «Тау Iшiнде», «Дурдараз», «Let it be».

    Димаш в финале в третий раз спустился в зал, чтобы на бис исполнить «Weekend».

    Ранее в Берлине прошла выставка картин «JULDYZ», посвященная Димашу Кудайбергену.

