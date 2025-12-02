Димаш Кудайберген дал первый сольный концерт в Египте

Это было первое выступление Димаша на африканском континенте, у подножия египетских пирамид, и первое выступление здесь артиста из стран СНГ.

Димаш исполнил такие произведения, как «Fire», «Smoke», «Любовь уставших лебедей», «When I`Ve Got You» и «SOS d’un terrien en détresse».

Он раскрывал все направления своего таланта, представляя на одной сцене как классические «Olympico» и «Ave Maria», так и энергичные «Be with me» и «Give me your love».

Фото: DimashNews

И особенно эпично в арабской ночи звучали казахские народные инструменты: под звуки домбры, кобыза и сыбызгы играли «Stranger», кюй «Адай», и песни на казахском языке «Тау Iшiнде», «Дурдараз», «Let it be».

Димаш в финале в третий раз спустился в зал, чтобы на бис исполнить «Weekend».

