Выставка картин, посвященная Димашу Кудайбергену, проходит в Берлине

Галерея Erster Erster, в которой выставлена экспозиция, находится недалеко от Max-Schmeling-Halle, в котором 14 ноября прошло шоу «Stranger».

Фото: dimashnews.com

Картины маслом и карандашные рисунки художника Punktgeläut отражают различные события из творческой жизни Димаша. Безусловно, знакомые его поклонникам моменты и приятные эмоции окунают в воспоминания.

Фото: dimashnews.com

Автор рисует не только самого Димаша, на выставке можно встретить атмосферные портреты Раушан Кудайберген и Расула Усманова.

— Голос Димаша Кудайбергена превосходит жанры, стили и границы. В честь первого берлинского концерта певца 14 ноября на выставке будет показана небольшая коллекция портретов этого великолепного музыканта. Образы отражают выходящее за рамки музыкального феномена влияние Димаша, который, кроме своих концертных туров по всему миру, посвящает свой голос социальным вопросам: он защитник мира и образования, сторонник молодых талантов в музыке и человек, продвигающий свою страну — Казахстан, — представляет автор произведений главного героя своих картин.

Фото: dimashnews.com

Посещение выставки бесплатное, а половина вырученных за продажу картин средств пойдет в благотворительный фонд «Сәби», который реализует Цели устойчивого развития ООН с акцентом на вопросы образования и окружающей среды в Казахстане.

