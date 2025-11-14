РУ
телерадиокомплекс президента РК
    07:27, 14 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Димаш Кудайберген впервые даст концерт в Берлине

    Димаш Кудайберген в продолжение концертного тура прибыл в Берлин, передает агентство Kazinform со ссылкой на dimashnews.com.

    Димаш Кудайберген впервые даст концерт в Берлине
    Фото: dimashnews.com

    13 ноября Димаш Кудайберген после фееричного концерта в Лондоне прибыл в столицу Германии. Уже сегодня, 14 ноября, в Max-Schmeling-Halle пройдет шоу «Stranger».

    Автографы, цветы и «We Are Golden» в исполнении поклонников — так в аэропорту Берлин-Бранденбург Димаша и его команду встретили Dears, приветствуя впервые прибывшего в столицу Германии казахстанского артиста.

    Поклонница из Чили Андреа прямо в зале аэропорта сыграла кюй «Ерке сылқым».

    Концерт Димаша будет проходить в Max-Schmeling-Halle — одном из крупнейших спортивных сооружений Берлина. Оно было построено в 1993–1997 годах по проекту архитектурного бюро Joppien Dietz Architekten в связи с заявкой Берлина на проведение Олимпийских игр в 2000 году. Названо в честь известного немецкого боксера Макса Шмелинга.

    Арена находится в спортивном парке Фридриха-Людвига-Яна, используется для проведения крупных спортивных соревнований, концертов, шоу и конгрессов.

    Ранее Димаш Кудайберген дал интервью CNN, в котором рассказал о своем творческом пути, дисциплине, лежащей в основе его необычного шестиоктавного диапазона, а также о своем стремлении продвигать культуру и ценности Казахстана на мировой сцене.

    Теги:
    Новости шоу-бизнеса в мире Димаш Кудайберген Новости шоу-бизнеса Казахстана Германия
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
