Димаш Кудайберген впервые даст концерт в Берлине

13 ноября Димаш Кудайберген после фееричного концерта в Лондоне прибыл в столицу Германии. Уже сегодня, 14 ноября, в Max-Schmeling-Halle пройдет шоу «Stranger».

Автографы, цветы и «We Are Golden» в исполнении поклонников — так в аэропорту Берлин-Бранденбург Димаша и его команду встретили Dears, приветствуя впервые прибывшего в столицу Германии казахстанского артиста.

Поклонница из Чили Андреа прямо в зале аэропорта сыграла кюй «Ерке сылқым».

Концерт Димаша будет проходить в Max-Schmeling-Halle — одном из крупнейших спортивных сооружений Берлина. Оно было построено в 1993–1997 годах по проекту архитектурного бюро Joppien Dietz Architekten в связи с заявкой Берлина на проведение Олимпийских игр в 2000 году. Названо в честь известного немецкого боксера Макса Шмелинга.

Арена находится в спортивном парке Фридриха-Людвига-Яна, используется для проведения крупных спортивных соревнований, концертов, шоу и конгрессов.

Ранее Димаш Кудайберген дал интервью CNN, в котором рассказал о своем творческом пути, дисциплине, лежащей в основе его необычного шестиоктавного диапазона, а также о своем стремлении продвигать культуру и ценности Казахстана на мировой сцене.