    13:07, 12 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Хочу делиться нашей историей, традициями и культурой — Димаш Кудайберген в интервью CNN

    Димаш Кудайберген дал интервью CNN, в котором рассказал о своем творческом пути, дисциплине, лежащей в основе его необычного шестиоктавного диапазона, а также о своем стремлении продвигать культуру и ценности Казахстана на мировой сцене, передает агентство Kazinform

    Димаш Кудайберген
    Кадр из видео

    Отвечая на вопрос о классической подготовке и том, как она повлияла на его вокальный стиль, Димаш отметил, что его карьера началась во время учебы оперному искусству в Университете искусств в Астане. Позднее он расширил музыкальные горизонты, осваивая поп, джаз и композицию, что помогло ему стать универсальным исполнителем.

    На вопрос, почему он отказался от позиции в Симфоническом оркестре Астаны в пользу более современного пути, Димаш объяснил, что неоклассическая музыка больше подходит его голосу, однако ему нравится экспериментировать с разными жанрами.

    — Неоклассическая музыка больше подходит моему голосу, моему диапазону. Но иногда я люблю поэкспериментировать. На моих концертах поклонники это знают. Иногда я исполняю рэп, иногда — рок, просто ради удовольствия, — сказал он.

    Говоря о своем необычном шестиоктавном диапазоне, Димаш отметил, что это сочетание природного дара и постоянных тренировок, подчеркнув важность ежедневной практики.

    — Не знаю, может быть, это как дар от Бога. Я просто хочу использовать эту возможность, чтобы выразить огромную благодарность своим вокальным наставникам. Его зовут Марат Айтимов, он до сих пор живет в Актобе. Да, я все еще выполняю вокальные упражнения каждый день, продолжаю брать уроки. Если хочешь стать лучше, если хочешь развиваться, конечно, нужно ежедневно усердно работать. Паваротти однажды сказал: после 50 лет большой карьеры перед миллионами слушателей он понял, как нужно петь. И все равно он постоянно репетировал, — объяснил Димаш.

    Наконец, отвечая на вопрос о своей роли посла Казахстана, Димаш подчеркнул, что считает своей главной миссией делиться культурой и ценностями страны с миром.

    — Это моя главная миссия. Я стал международным певцом не для того, чтобы зарабатывать деньги или ради коммерческих целей. Я просто хочу делиться с мировой аудиторией нашей историей, нашими традициями, культурой, а также говорить о мире и любви, — добавил артист.

    Оригинал текста на английском языке можно прочитать здесь.

    Ранее вьетнамские СМИ выразили свое восхищение о Димаше Кудайбергене.

    Культура Димаш Кудайберген Искусство
