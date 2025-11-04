Редкая драгоценность — вьетнамские СМИ о Димаше Кудайбергене

Одно из ведущих изданий Вьетнама Saigon Giai Phong, анонсируя фестиваль, сообщает:

«Димаш Кудайберген — всемирно известный певец из Казахстана, отличающийся своим широким вокальным диапазоном, охватывающим шесть октав и пять полутонов. Он поразил публику по всему миру своей необыкновенной способностью варьировать вокальный диапазон от глубокого, мощного баритона, напоминающего романтику русского романса, до редких парящих высоких нот, которые, кажется, бросают вызов физическим ограничениям. Миллионы поклонников ценят Димаша не только за его исключительную вокальную технику, но и за его умение поведать историю с помощью музыки, тронув сердца людей, невзирая на языковые и культурные барьеры».

Фото: DimashNews

В крупной ежедневной газете Tuoi Tre Димаша называют «редкой драгоценностью», поясняя: «драгоценный» — потому что талантлив, «редкий» — потому что не следует вкусам общества.

— В эпоху, когда в музыке доминируют алгоритмы, представления и формулы, Димаш выбирает свой собственный путь: сочетание классической музыки, поп-музыки, фолка и оперы. Он поет более чем на 13 языках, от английского, русского, французского, китайского, арабского до казахского. Каждый язык — это его способ проявить уважение к местной культуре и аудитории. Однако по-настоящему особенным Димаша делает его творческая позиция. Он отказывается подписывать долгосрочные контракты с крупными звукозаписывающими лейблами, чтобы сохранить творческую свободу, — пишет издательство.

Фото: DimashNews

Иностранные журналисты пишут не только про первое выступление Димаша во Вьетнаме в Ho Guom Opera в июле этого года и предлагают читателю биографические очерки об артисте, но и проявляют глубокий интерес к аналитическим статьям о его творчестве, изучают публикации критиков.

Фото: DimashNews

Напомним, что 6 декабря 2025 года в составе «Симфонии звезд» крупнейшего вьетнамского фестиваля 8WONDER Winter 2025 выступит Народный артист Казахстана Димаш Кудайберген.