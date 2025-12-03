Глава государства призвал эффективно использовать географические преимущества Казахстана
Глава государства провел совещание по развитию региональных грузовых авиахабов. Президент отметил, что развитие авиахабов в стране является одним из приоритетных направлений совершенствования транспортно-транзитной сферы, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
— Все страны уделяют особое внимание расширению своих транзитных возможностей. Нарастает конкуренция на глобальном уровне. На сегодняшний день грузоперевозки через территорию Казахстана осуществляются преимущественно автомобильным и железнодорожным транспортом. Вместе с тем, по прогнозам экспертов, доля грузовых авиаперевозок, то есть air cargo, будет расти с каждым годом. К 2040 году 20% грузовых авиаперевозок будут осуществляться по маршруту Азия — Европа. Нашей стране необходимо сформировать мультимодальный логистический каркас, объединяющий железные и автомобильные дороги, а также воздушный транспорт, — заявил Касым-Жомарт Токаев.
— Казахстан находится на пересечении основных воздушных коридоров между Европой и Азией. Мы должны максимально эффективно и рационально использовать эти возможности. В Центральной Азии и на Южном Кавказе нарастает конкуренция за транзитные потоки. Вместе с тем разгорается борьба за инвестиции в транспортно-логистическую отрасль. Важно понимать, что если сегодня не будут предприняты смелые и решительные шаги, мы рискуем упустить наши возможности, — отметил Президент.
Касым-Жомарт Токаев назвал первостепенной задачей формирование полноценных авиахабов на базе ключевых аэропортов страны.
— Необходимо четко определить конкурентные преимущества каждой воздушной гавани и кардинально переформатировать рабочие процессы. Сегодня транзитный карго-трафик создает низкую добавленную стоимость. Как мы видим, в основном он ограничен дозаправкой и техническими стоянками без значимых операций по обработке и консолидации грузов. Имеющийся потенциал в полной мере не реализован из-за недостаточно развитой инфраструктуры. Следует обеспечить эффективную деятельность специальных экономических зон. Льготные условия должны быть адаптированы под специализацию каждого хаба, — сказал он.