    22:46, 04 Декабрь 2025 | GMT +5

    Подростка приговорили к 7,5 годам лишения свободы за убийство в Шымкенте

    Специализированный межрайонный суд по уголовным делам вынес приговор 17-летнему подсудимому, обвиняемому в убийстве 26-летней Дианы Онгарбаевой. Заседание проходило в закрытом режиме из-за несовершеннолетнего возраста обвиняемого, передает корреспондент агентства Kazinform.

    а
    Фото: pexels

    По материалам дела, 21 июля подросток разместил в Telegram объявление о поиске помощницы по уборке дома. На предложение откликнулась потерпевшая. Когда Диана закончила работу и попросила оплату, обвиняемый напал на нее.

    — Не намереваясь платить, А. совершил убийство и похитил мобильный телефон потерпевшей, — сообщили в суде.

    Чтобы скрыть следы преступления, он завернул тело в полиэтилен и выбросил в мусорный контейнер. Тело обнаружили коммунальные службы, подросток был задержан.

    Подсудимому предъявили обвинение по трем статьям уголовного кодекса: убийство — ч. 1 ст. 99 УК, осквернение тела умершей — ч. 1 ст. 314 УК и кража — ч. 1 ст. 188 УК.

    Вина по двум эпизодам — убийству и краже — полностью подтверждена показаниями свидетелей, результатами экспертиз и вещественными доказательствами. По статье об осквернении тела подросток был оправдан за недоказанностью.

    Суд учел признание вины, раскаяние и возраст подсудимого. Отягчающих обстоятельств не установлено.

    — Согласно ч. 7 ст. 81 УК , максимальный срок наказания для несовершеннолетнего — 10 лет. При наличии смягчающих и отсутствии отягчающих обстоятельств срок не может превышать 3/4 наказания — 7 лет 6 месяцев (п. 3 ч. 2 ст. 55 УК), — пояснили в суде.

    Именно такой срок лишения свободы и назначен по совокупности преступлений. Отбывать его осужденный будет в учреждении УИС средней безопасности для несовершеннолетних.

    Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

    Напомним, Диана Онгарбаева пропала летом этого года. Семья искала ее десять дней. Тело обнаружили в мусорном баке. По итогам следствия было возбуждено уголовное дело, подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

    Татьяна Корякина
