Казахстан обновляет правила недропользования: Сенат одобрил новые поправки

Как сообщил сенатор Шакарим Буктугутов, поправки направлены на дальнейшее совершенствование законодательства в области недропользования, повышение инвестиционной привлекательности, а также защиту интересов государства в урановой отрасли.

Так, вводится новый вид контракта на разведку и добычу углеводородов в пределах малоизученных территорий, что позволит инвесторам самостоятельно проводить геологические изучения.

«Уточняется само понятие „малоизученные территории“ и порядок отнесения к таким территориям, что способствует увеличению геологической изученности недр и добычи разведанных запасов углеводородов. В целях сокращения бюрократических процедур и создания благоприятных условий для бизнеса предусматривается ускоренный порядок проведения аукциона по малоизученным территориям», — отметил сенатор.

Также, в случае выполнения недропользователем минимальных обязательств по сейсмическим исследованиям на участке недр, расположенном в пределах малоизученных территории досрочно и намерения осуществить дополнительное бурение в течение трехлетнего периода, законом предлагается снять запрет на бурение и дать возможность недропользователю проводить дальнейшие разведочные работы.

Кроме того, предусматривается, что в рамках контракта на недропользование по малоизученным территориям, доля участия национальной компании в области углеводородов должна составлять 50% и более.

Инвесторам, проводящим геологическое изучение за собственные средства, предоставляется возможность продлить контракт и перейти к разведке без проведения нового конкурса.

Вместе с тем, недропользователям будет позволено расширять участок, если соседний недропользователь прекратил свою деятельность, а также углублять разведку до 5 000 метров без изменения границ участка — для доразведки нижних горизонтов. Также предлагается продлить срок деятельности Государственной комиссии по запасам углеводородов до 2030 года.

Отдельным блоком закона предусматриваются поправки по развитию урановой отрасли.

«Так, в целях обеспечения государственной безопасности и эффективного управления урановыми ресурсами предусматривается приоритетное право национальной компании в области урана на получение лицензий на разведку. Для этого уточняется Программа управления государственным фондом недр, где будут определены территории, предназначенные для разведки и добычи урана национальной компанией в области урана», — сказал Шакарим Буктугутов.

Кроме того, предлагается установить требование, согласно которому при передаче права недропользования через прямые переговоры доля участия национальной компании в проекте должна составлять не менее 75%.

Законом также уточняются основания для досрочного прекращения контракта по добыче урана в случаях:

1) полной отработки запасов урана, предусмотренных в рабочей программе контракта по состоянию на 1 января 2024 года;

2) отказа недропользователя передать долю национальной компании в области урана, если это препятствует увеличению её участия до 90 процентов, а также отсутствия локализации или передачи технологий по конверсии и обогащению урана при продлении срока добычи или увеличении запасов.

Ранее мы рассказывали о запасах урана в Казахстане.



