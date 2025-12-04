Сколько в Казахстане запасов урана

«Прогнозные запасы урана в Казахстане составляют более 2 млн тонн. В стране есть девять урановых провинций. Среди них бассейн Шу–Сарысу и Сырдарья в основном представлены гидрогенами. Остальные провинции относятся к рудным, то есть содержат твердые полезные ископаемые», — сказал Акбаров, отвечая на вопросы депутатов.

Отметим, сегодня в Сенате рассматривают в первом чтении поправки в Кодекс РК «О недрах и недропользовании» по вопросам совершенствования недропользования в сфере углеводородов и урана.

Ранее сообщалось, что инициатива депутатов направлена на привлечение инвестиций в разведку и добычу углеводородов, а также защиту интересов государства в урановой отрасли.





