    11:10, 04 Декабрь 2025 | GMT +5

    Сколько в Казахстане запасов урана

    Прогнозные запасы урана в стране превышают 2 миллиона тонн. Об этом сообщил вице-министр энергетики Ерлан Акбаров на пленарном заседании Сената, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Pexels

    «Прогнозные запасы урана в Казахстане составляют более 2 млн тонн. В стране есть девять урановых провинций. Среди них бассейн Шу–Сарысу и Сырдарья в основном представлены гидрогенами. Остальные провинции относятся к рудным, то есть содержат твердые полезные ископаемые», — сказал Акбаров, отвечая на вопросы депутатов. 

    Отметим, сегодня в Сенате рассматривают в первом чтении поправки в Кодекс РК «О недрах и недропользовании» по вопросам совершенствования недропользования в сфере углеводородов и урана.

    Ранее сообщалось, что инициатива депутатов направлена на привлечение инвестиций в разведку и добычу углеводородов, а также защиту интересов государства в урановой отрасли. 


