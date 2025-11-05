В Казахстане вводят особый режим для разработки сложных месторождений нефти

Инициатива депутатов направлена на привлечение инвестиций в разведку и добычу углеводородов, а также защиту интересов государства в урановой отрасли.

Как сообщил депутат Едил Жанбыршин, при подготовке документа ко второму чтению депутаты внесли ряд изменений в его положения. В частности, в реализацию поручений Главы государства предлагается установить особый правовой режим в отношении разработки технологически сложных месторождений с высоковязкой, битуминозной и сланцевой нефтью.

Также депутаты внесли нормы, позволяющие углублять нижнюю пространственную границу участков недр до 5000 метров без изменения замкнутых контуров, что позволит проводить доразведку участков добычи.

Поправки также предусматривают меры поддержки недропользователей, применяющих специальные методы увеличения извлечения нефти.

Для восполнения дефицита ресурсов газа действующим добычным газовым месторождениям позволят переходить на улучшенные модельные контракты по сложным проектам. Это станет возможным при условии, что неисполненные объёмы работ будут включены в обязательства последующих периодов.

