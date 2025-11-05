Казахстан и Турция меняют условия воздушного транзита военного имущества

Как сообщила депутат Айгуль Куспан, соглашение было подписано 11 сентября 2024 года в Астане.

— Этот документ был исправлен с целью урегулирования условий транзита военного имущества и персонала через территорию двух государств в рамках взаимного использования воздушного пространства. Комитет по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса готов подготовить соответствующее заключение по данному законопроекту, — сказала депутат.

Напомним, 11 сентября 2024 года было принято постановление Правительства Казахстана о подписании Соглашения с Турцией по транзиту военного имущества и персонала через воздушное пространство обеих стран.