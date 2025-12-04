Четыре года тюрьмы: в Жамбылской области вынесли приговор по делу подростков, попавших в рабство

В Жамбылской области завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении Узакбая Турбаева, обвиняемого по статье 110 УК РК «Истязание». По данным следствия, подростки систематически подвергались побоям и ограничению в базовых потребностях. Эти факты, как уточнялось в суде, подтверждаются медицинскими документами и видеозаписями, которые ранее вызвали широкий общественный резонанс. Сам Турбаев вину отрицал, заявляя о якобы имевшей место фальсификации и утверждая, что дети хотят вернуться в семью.

Во время прений обвинение вновь подчеркнуло, что вместо учебы дети занимались домашними работами и выпасом скота. Отмечалось и их физическое состояние — подростки выглядят не по возрасту развитые, истощенные и неухоженные. В суде звучало, что чтобы «не усложнять уход», детей наголо обрили, однако подсудимый объяснял это традицией — «мальчикам положено ходить с короткими волосами».

Представители обвинения указали, что эти обстоятельства напрямую противоречат Закону «Об образовании», который возлагает на родителей и законных представителей обязанность обеспечить получение среднего образования, а также Закону «О браке и семье», обязывающему заботиться о здоровье, воспитании и условиях проживания детей.

Защита настаивала, что семья «жила по-человечески» и не нарушала норм, а повышение голоса на детей происходило как и в любой семье. Подчеркивалось, что Турбаев фактически выполнял роль отца, тогда как биологический родитель ограничивался выплатой алиментов. В качестве положительной характеристики защита продвигала и религиозность подсудимого, однако обвинение поставило это под сомнение, отметив, что его практики не соответствуют принятым в Казахстане канонам ислама и могут иметь признаки нетрадиционных течений.

Какой родитель, который верит в бога может так безбожно избивать своих детей — вопрос, прозвучавший на суде, так и остался в категории риторических.

Гособвинение запросило для Турбаева четыре года и восемь месяцев лишения свободы. Подсудимый продолжал отрицать вину, а его адвокат настаивал на полном оправдании.

Однако суд, изучив материалы дела и доводы сторон, признал Узакбая Турбаева виновным в истязании несовершеннолетних и назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы.

Сторона защиты заявила, что не согласна с приговором и намерена подать апелляцию.

