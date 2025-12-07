В Пекине прошел конкурс на знание казахского языка среди иностранцев

В соревновании участвовали студенты Пекинского университета языка и культуры, Даляньского университета иностранных языков, а также любители казахского языка среди граждан Китая.

Участники представляли такие страны как Китай, Республика Корея, Россия, Таиланд и Япония. Среди приглашенных гостей присутствовали представители научных и образовательных учреждений, дипломаты и казахстанские студенты.

Фото: Берик Табынбаев

В начале мероприятия с приветственным словом к участникам обратился Советник посланник Посольства РК в КНР Аскар Шалкарбаев. С китайской стороны выступили руководитель Центра изучения Казахстана при Пекинском университете иностранных языков Сун Фань и преподаватель Даляньского университета иностранных языков Лоу Йихуа.

Спикеры подчеркнули растущий интерес к изучению государственного языка Казахстана и значение подобных инициатив для укрепления межкультурного взаимодействия.

Программа конкурса включала знакомство участников, ответы на вопросы, интеллектуальные задания и творческие выступления. Конкурсанты состязались в стихах известных казахских поэтов, исполнили государственный гимн и популярные песни Казахстана, озвучивали мультипликационные фильмы.

Фото: Берик Табынбаев

Организаторы отметили, что все участники показали высокий уровень подготовки и искренний интерес к казахскому языку и культуре. По итогам соревнования первое и второе место заняли студенты из Даляньского университета иностранных языков Гуань Хаонан и Жу Сыи. Третье почетное место разделили пять человек. Победителям и всем участникам были вручены грамоты и памятные сувениры.

После завершения конкурса корреспондент Kazinform побеседовал с членами жюри и участниками, чтобы узнать их впечатления о мероприятии, мотивы изучения казахского языка и трудности, с которыми сталкиваются иностранцы на этом пути.

Преподаватель казахского языка из Пекинского университета иностранных языков, представившись казахским именем Шолпан, рассказала, что восемь лет изучала казахский язык в Алматы. По ее словам, участники продемонстрировали удивительно высокий уровень владения языком.

— Меня особенно впечатлило разнообразие участников и их возраст. Если раньше в конкурсе участвовали в основном китайские студенты, то сегодня мы видим представителей разных стран, а самому старшему из них уже 62 года.

Лю Сяолань, участница конкурса, которой исполнилось 62 года, привлекла особое внимание своей самостоятельной подготовкой и проникновенным исполнением гимна Казахстана.

— По профессии я химик и в прошлом году вышла на пенсию. Казахский язык начала изучать в 2020 году, когда впервые услышала песни Димаша Кудайбергена. Тогда купила учебные материалы и просто приступила к занятиям, потому что мне действительно нравился этот язык, — отметила она.

Фото: Берик Табынбаев

— Любовь к языку стала для меня самым сильным мотиватором. Каждый день я стремилась читать на казахском, даже если поначалу почти ничего не запоминала. Но я упорно продолжала, снова и снова проговаривая каждую букву. Потом перепела все песни Димаша. Я считаю ваш язык по-настоящему необыкновенным, поэтому изучаю его с искренним интересом и любопытством, — добавила она.

Напомним, первый конкурс состоялся в 2023 году в Пекине, второй прошел в 2024 году в Сиане. В этом году мероприятие вновь вернулось в столицу КНР.

