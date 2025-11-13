Международные студенты — тройняшки и двойняшки — осваивают казахский язык в Туркестане

В этом году в Подготовительном центре университета обучаются тройняшки из Азербайджана — Зехра, Эсра и Лала Азизовы, а также близнецы из Кыргызстана — Батма и Зуура Акканалиевы. Несмотря на то что они изучают казахский язык всего около месяца, студенты уже свободно строят предложения и выражают свои мысли на казахском языке.

В Подготовительном центре обучаются молодые представители тюркских государств, получившие внутренний грант университета. Здесь они осваивают не только казахский, но также турецкий и английский языки.

— Выбрать Казахстан для получения высшего образования мы решили по нескольким причинам. Прежде всего, нам хотелось познакомиться со студентами из тюркских стран, лучше узнать общую культуру и историю. Кроме того, для нас большая честь учиться в духовной столице Тюркского мира — городе Туркестане, — рассказали студенты.

По словам преподавателей, обучающиеся проявляют высокий интерес и мотивацию к изучению иностранных языков. После завершения программы Подготовительного центра тройняшки и близнецы планируют продолжить обучение по выбранным направлениям.

— Хотя мы похожи внешне, наши профессиональные интересы различаются: одна из нас хочет стать психологом, другая — врачом, третья — учителем, — поделились тройняшки.

Отметим, что в настоящее время в Подготовительном центре Международного казахско-турецкого университета имени Ходжи Ахмета Ясауи обучаются 296 слушателей из тюркских государств. В течение года они проходят языковую подготовку, после чего, по результатам итоговых экзаменов, продолжают обучение по выбранным специальностям.

Ранее сообщалось, что в Китайском Xi’an Jiaotong University открыли Центр культурных исследований «Шакарим».