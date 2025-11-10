В Китайском Xi’an Jiaotong University открыли Центр культурных исследований «Шакарим»

В Сианьском транспортном университете Китая состоялась международная конференция по обмену передовыми научно-технологическими достижениями в рамках инициативы «Один пояс — один путь».

В ходе конференции Xi’an Jiaotong University вручил Shakarim University памятный сертификат о передаче первой партии оборудования для Казахстанско-китайской совместной лаборатории по электрификации и автоматизации. Также состоялась торжественная церемония открытия Казахстанско-китайского центра культурных исследований «Шакарим».

Официальную делегацию Казахстана возглавили вице-министр науки и высшего образования РК Гульзат Кобенова и ректор Shakarim University Думан Орынбеков. Соглашение об открытии совместной лаборатории было подписано 16 июня 2025 года в Астане в рамках форума «Промышленно-инвестиционное сотрудничество Центральная Азия — Китай».

— Создаваемая лаборатории играет важную роль в развитии технологического обмена и производственного партннрства между двумя странами, ускоряя формирование единой экономической цепочки, основанной на научных открытиях. Основная цель проекта — развитие инноваций в регионе, модернизация производства и укрепление связи между наукой и промышленностью, — говоритсяв в сообщении.

Также деятельность лаборатории будет направлена на исследование и развитие новых технологий в сфере логистики. Здесь создадут специализированную платформу для автоматизации, «умных» логистических систем и совершенствования логистической отрасли. Она будет полностью интегрирована в региональную инновационную платформу области Абай и, как ожидается, откроет новые перспективы для казахстанской инженерной науки.

— Эта лаборатория — яркий результат партнерства, воплотившегося из идеи в реальное дело. Такое сотрудничество в области науки и технологий соответствует стратегии Президента Касым-Жомарта Токаева по инновационному развитию и формированию интеллектуальной нации, — подчеркнула вице-министр.

Главным событием встречи стало открытие при Xi’an Jiaotong University Казахстанско-китайского центра культурных исследований «Шакарим». Это первый в истории зарубежный институциональный центр, посвященный творчеству и философии великого мыслителя. Основная миссия центра международного уровня — глубокое изучение истории и культуры Казахстана, в том числе наследия Шакарима, создание платформы для реализации совместных образовательных и научно-исследовательских проектов, популяризация казахской культуры в Китае, а также укрепление культурных и научных связей между двумя странами.

Центр открыт при поддержке Министерства науки и высшего образования РК в результате партнерства между Shakarim University и Xi’an Jiaotong University. Посетители центра смогут получить полную информацию на казахском и китайском языках о жизни и богатом наследии Шакарима Кудайбердыулы, а также об этапах культурного развития казахского народа от древности до современности.

