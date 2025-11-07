Международный университет InnoTech совместно с Arizona State University откроют в Алматы

Выпускники нового университета будут получать двойные дипломы — казахстанского образца и американского диплома Arizona State University, что обеспечит им конкурентоспособность и признание на международном рынке труда.

Как отметили в Миннауки, создание InnoTech отражает стратегический курс Казахстана на укрепление международного партнерства в сфере образования и развитие инновационных технологий.

Университет станет площадкой мирового уровня, объединяющей академическую мобильность, научное сотрудничество и практико-ориентированное обучение в областях инженерии, IT, предпринимательства, искусственного интеллекта и устойчивого развития.

— Сотрудничество с Arizona State University и Министерством науки и высшего образования РК открывает новую страницу в развитии образования Казахстана. InnoTech станет символом интеграции передовых технологий, науки и предпринимательства в современном учебном процессе, — отметил руководитель Q Group.

Первые образовательные программы бакалавриата и магистратуры стартуют в 2026 году, уже сейчас активно ведется подготовка современного городского кампуса в Алматы, который станет инновационным пространством для обучения, исследований и стартап-проектов.

Ранее, председатель правления-ректор Kozybayev University Ербол Исакаев на Форуме стратегических партнеров «Казахстан — территория академического образования» рассказал о результатах совместной работы с Университетом Аризоны.