Kozybayev University и Университет Аризоны развивают научное сотрудничество

Ербол Исакаев отметил, что в Казахстане уже успешно реализуются совместные образовательные программы с ведущими университетами мира, и проект Kozybayev University занимает в этом ряду достойное место.

— Особую гордость вызывает то, что именно сотрудничество Козыбаев Университета с Университетом Аризоны стало первой страницей в истории стратегических партнерств Казахстана с крупнейшими мировыми университетами, — сказал он.

Сегодня на программах университета обучаются более 1200 студентов из всех регионов Казахстана, а также из США, Китая и России. Уже в 2026 году состоится первый выпуск — 133 студента, из которых 31 получит два диплома, включая The University of Arizona.

Фото: Акорда

— Одним из ключевых направлений научного сотрудничества является создание первой в Казахстане лаборатории по полимеризации серы под руководством профессора Университета Аризоны Джеффри Пьюна. Исследования направлены на разработку инновационных материалов из переработанной серы, что позволит Казахстану сделать шаг от сырьевой экономики к производству продукции с высокой добавленной стоимостью — экологичных пластиков, удобрений и полимеров будущего, — отметил Е. Исакаев.

По его словам, Глава государства подчеркнул, что одной из ключевых задач является обеспечение прямой связи образования и науки с реальным сектором экономики.

— Благодаря партнерству Козыбаев Университета с Университетом Аризоны разработана передовая технология по превращению серы в инновационные полимеры. Это очень нужный проект для нашей страны, обладающей большими запасами серы. Данный проект придаст серьезный импульс развитию нашей химической промышленности и, что особенно важно, будет способствовать решению ряда экологических проблем, — отметил Президент.

Среди реализуемых совместных инициатив особое место занимает проект по исследованию микробиологического состава воды, используемой для орошения и водоснабжения в регионе. Проект реализуется при финансовой поддержке Министерства сельского хозяйства США. Его цель — создание научно-технологического центра по мониторингу и очистке водных ресурсов Северо-Казахстанской области, разработка цифровых инструментов контроля качества воды и снижение микробиологических рисков в сельском хозяйстве и системе водоснабжения.

Фото: Акорда