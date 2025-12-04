Дело о похищении девочки в Талгаре: суд проходит в закрытом режиме

Заседание проходит в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматинской области.

Председателем судебного процесса назначен судья Аскарбек Беймбетов.

Фото: Камшат Абдирайым/Kazinform

На предварительном слушании адвокаты обвиняемых настаивали на закрытом рассмотрении, тогда как представители потерпевших наоборот просили провести процесс открыто.

Выслушав доводы сторон, судья сообщил, что заседание будет проходить в закрытом режиме, поскольку в деле рассматриваются обвинения по статье 120 части 1 (изнасилование) и статье 147 части 5 (нарушение неприкосновенности частной жизни и законодательства РК о персональных данных на онлайн-платформах).

Судебный процесс проходит на казахском языке.

Всего по делу проходят трое подозреваемых, двое из которых — несовершеннолетние. Основному подозреваемому Еламану Айгазинову инкриминируются преступления, предусмотренные по 12 статьям, в том числе убийство, изнасилование, похищение человека и хранение оружия. Двое несовершеннолетних привлекаются по статьям «Убийство, совершенное группой лиц» и «Похищение человека с вовлечением несовершеннолетнего».

Фото: Камшат Абдирайым/Kazinform

Отметим, 6 сентября в Талгаре произошло жестокое преступление — сотрудник СТО застрелил мужчину, похитил его племянницу и попытался скрыться.

Позже его удалось задержать, а девочку передали матери. По версии следствия, подозреваемый и мать девочки ранее состояли в близких отношениях. Между ними возник конфликт, в ходе которого мужчина выстрелил из ружья в брата женщины. От полученных ранений тот скончался на месте.

Похищенной девочке наложили 8 швов на язык.

Позже прокуратура Алматинской области возбудила уголовное дело в отношении должностных лиц управления полиции Талгарского района в связи с убийством мужчины и похищением малолетней девочки.