Дело о похищении девочки в Талгаре: суд проходит в закрытом режиме
В Каскелене начались предварительные слушания по делу об убийстве мужчины и похищении малолетней девочки в селе Кызыл-Кайрат Алматинской области, передает корреспондент агентства Kazinform.
Заседание проходит в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматинской области.
Председателем судебного процесса назначен судья Аскарбек Беймбетов.
На предварительном слушании адвокаты обвиняемых настаивали на закрытом рассмотрении, тогда как представители потерпевших наоборот просили провести процесс открыто.
Выслушав доводы сторон, судья сообщил, что заседание будет проходить в закрытом режиме, поскольку в деле рассматриваются обвинения по статье 120 части 1 (изнасилование) и статье 147 части 5 (нарушение неприкосновенности частной жизни и законодательства РК о персональных данных на онлайн-платформах).
Судебный процесс проходит на казахском языке.
Всего по делу проходят трое подозреваемых, двое из которых — несовершеннолетние. Основному подозреваемому Еламану Айгазинову инкриминируются преступления, предусмотренные по 12 статьям, в том числе убийство, изнасилование, похищение человека и хранение оружия. Двое несовершеннолетних привлекаются по статьям «Убийство, совершенное группой лиц» и «Похищение человека с вовлечением несовершеннолетнего».
Отметим, 6 сентября в Талгаре произошло жестокое преступление — сотрудник СТО застрелил мужчину, похитил его племянницу и попытался скрыться.
Позже его удалось задержать, а девочку передали матери. По версии следствия, подозреваемый и мать девочки ранее состояли в близких отношениях. Между ними возник конфликт, в ходе которого мужчина выстрелил из ружья в брата женщины. От полученных ранений тот скончался на месте.
Похищенной девочке наложили 8 швов на язык.
Позже прокуратура Алматинской области возбудила уголовное дело в отношении должностных лиц управления полиции Талгарского района в связи с убийством мужчины и похищением малолетней девочки.