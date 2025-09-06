Неизвестный застрелил мужчину и похитил ребенка в Талгаре

Сообщение об инциденте появилось на странице адвоката Гаухар Сариевой в социальных сетях.

Как отметили в департаменте полиции Алматинской области, по фактам убийства мужчины и похищения ребенка возбуждены уголовные дела.

— По версии следствия, подозреваемый и потерпевшая ранее находились в близких отношениях. Между ними возник конфликт, в ходе которого злоумышленник выстрелил из ружья в брата потерпевшей. От полученных ранений мужчина скончался на месте. После этого подозреваемый похитил малолетнего ребенка и скрылся. Его личность и местонахождение установлены, принимаются меры к задержанию, — сообщили в пресс-службе ДП.