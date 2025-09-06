РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:47, 06 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Неизвестный застрелил мужчину и похитил ребенка в Талгаре

    В соцсетях появилась информация о том, что в Талгаре неизвестный застрелил мужчину и похитил его дочь, передает корреспондент агентства Kazinform.

    пистолет
    Фото: pixabay.com

    Сообщение об инциденте появилось на странице адвоката Гаухар Сариевой в социальных сетях. 

    Как отметили в департаменте полиции Алматинской области, по фактам убийства мужчины и похищения ребенка возбуждены уголовные дела.

    — По версии следствия, подозреваемый и потерпевшая ранее находились в близких отношениях. Между ними возник конфликт, в ходе которого злоумышленник выстрелил из ружья в брата потерпевшей. От полученных ранений мужчина скончался на месте. После этого подозреваемый похитил малолетнего ребенка и скрылся. Его личность и местонахождение установлены, принимаются меры к задержанию, — сообщили в пресс-службе ДП.

    Одновременно проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий по установлению всех обстоятельств случившегося.

    Теги:
    Похищение Талгар Стрельба Алматинская область Убийство
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Сейчас читают