Неизвестный застрелил мужчину и похитил ребенка в Талгаре
В соцсетях появилась информация о том, что в Талгаре неизвестный застрелил мужчину и похитил его дочь, передает корреспондент агентства Kazinform.
Сообщение об инциденте появилось на странице адвоката Гаухар Сариевой в социальных сетях.
Как отметили в департаменте полиции Алматинской области, по фактам убийства мужчины и похищения ребенка возбуждены уголовные дела.
— По версии следствия, подозреваемый и потерпевшая ранее находились в близких отношениях. Между ними возник конфликт, в ходе которого злоумышленник выстрелил из ружья в брата потерпевшей. От полученных ранений мужчина скончался на месте. После этого подозреваемый похитил малолетнего ребенка и скрылся. Его личность и местонахождение установлены, принимаются меры к задержанию, — сообщили в пресс-службе ДП.
Одновременно проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий по установлению всех обстоятельств случившегося.