Спецназ освободил ребенка в Талгаре, подозреваемого задержали
Ребёнок освобождён, его жизни и здоровью ничего не угрожает, передает агентство Kazinform со ссылкой на МВД РК.
Ранее в соцсетях появилась информация о том, что неизвестный застрелил мужчину. После совершенного преступления он похитил малолетнего ребенка и скрылся.
- Подозреваемого задержали. Орудие преступления - обрез - изъят. Девочка передана матери. Ее осматривают врачи. Министр внутренних дел держал ход спецоперации на личном контроле, - сообщили в МВД.
Как сообщили в департаменте полиции Алматинской области, по фактам убийства и похищения возбуждены уголовные дела.
- По версии следствия подозреваемый и потерпевшая ранее находились в близких отношениях. Между ними возник конфликт, в ходе которого подозреваемый выстрелил из ружья в брата потерпевшей, который скончался на месте происшествия. После совершённого преступления подозреваемый похитил малолетнего ребёнка и скрылся, - сообщили подробности в полиции.
Одновременно проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий по установлению всех обстоятельств случившегося.
В департаменте полиции региона добавили, что злоумышленник водворен в изолятор временного содержания.
— По данному факту продолжается досудебное расследование. Проводится комплекс следственных и оперативных мероприятий, направленных на всестороннее и объективное установление всех обстоятельств произошедшего, — пояснили в ДП.