    18:07, 06 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Спецназ освободил ребенка в Талгаре, подозреваемого задержали

    Ребёнок освобождён, его жизни и здоровью ничего не угрожает, передает агентство Kazinform со ссылкой на МВД РК.

    Спецназ
    Кадр из видео

    Ранее в соцсетях появилась информация о том, что неизвестный застрелил мужчину. После совершенного преступления он похитил малолетнего ребенка и скрылся.

    - Подозреваемого задержали. Орудие преступления - обрез - изъят. Девочка передана матери. Ее осматривают врачи. Министр внутренних дел держал ход спецоперации на личном контроле, - сообщили в МВД.

    Как сообщили в департаменте полиции Алматинской области, по фактам убийства и похищения возбуждены уголовные дела.

     - По версии следствия подозреваемый и потерпевшая ранее находились в близких отношениях. Между ними возник конфликт, в ходе которого подозреваемый выстрелил из ружья в брата потерпевшей, который скончался на месте происшествия. После совершённого преступления подозреваемый похитил малолетнего ребёнка и скрылся, - сообщили подробности в полиции. 

    Одновременно проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий по установлению всех обстоятельств случившегося.

    В департаменте полиции региона добавили, что злоумышленник водворен в изолятор временного содержания.

    — По данному факту продолжается досудебное расследование. Проводится комплекс следственных и оперативных мероприятий, направленных на всестороннее и объективное установление всех обстоятельств произошедшего, — пояснили в ДП.

    Теги:
    МВД РК Похищение Талгар Полиция Алматинская область
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
