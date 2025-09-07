Спецназ освободил ребенка в Талгаре, подозреваемого задержали

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что неизвестный застрелил мужчину. После совершенного преступления он похитил малолетнего ребенка и скрылся.

- Подозреваемого задержали. Орудие преступления - обрез - изъят. Девочка передана матери. Ее осматривают врачи. Министр внутренних дел держал ход спецоперации на личном контроле, - сообщили в МВД.

Как сообщили в департаменте полиции Алматинской области, по фактам убийства и похищения возбуждены уголовные дела.

- По версии следствия подозреваемый и потерпевшая ранее находились в близких отношениях. Между ними возник конфликт, в ходе которого подозреваемый выстрелил из ружья в брата потерпевшей, который скончался на месте происшествия. После совершённого преступления подозреваемый похитил малолетнего ребёнка и скрылся, - сообщили подробности в полиции.

Одновременно проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий по установлению всех обстоятельств случившегося.

В департаменте полиции региона добавили, что злоумышленник водворен в изолятор временного содержания.