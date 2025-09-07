РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:31, 07 Сентябрь 2025 | GMT +5

    ЧП в Талгаре: прокуратура возбудила дело о бездействии полицейских

    Прокуратура Алматинской области возбудила уголовное дело в отношении должностных лиц управления полиции Талгарского района в связи с убийством мужчины и похищением малолетней девочки, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Алматы прокуратурасы «Orda» сайтының бас редакторына ескерту жасады
    Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

    По данным надзорного органа, 6 сентября зарегистрировано уголовное дело по факту бездействия (ст. 370 ч. 4 УК РК) должностных лиц управления полиции Талгарского района. Им вменяется непринятие необходимых мер по задержанию подозреваемого в изнасиловании, который впоследствии совершил резонансное преступление — убийство мужчины и похищение малолетней девочки в селе Кызыл-Кайрат Талгарского района.

    — Дело принято в производство специальных прокуроров, ход расследования находится на особом контроле прокуратуры области, — отметили в ведомстве.

    Прокуратура также предостерегает граждан от распространения недостоверной информации и призывает доверять только официальным источникам.

    Иные сведения в соответствии с требованиями ст. 201 УПК РК разглашению не подлежат.

    Накануне в Талгаре произошло жестокое преступление: сотрудник СТО застрелил мужчину, похитил его дочь и попытался скрыться. Позже его удалось задержать, а девочку передали матери. 

    В соцсетях адвокат Гаухар Сариева заявила, что до трагедии родственники потерпевших самостоятельно задержали подозреваемого и доставили его в полицию, однако его отпустили.

    По версии следствия, подозреваемый и мать девочки ранее состояли в близких отношениях. Между ними возник конфликт, в ходе которого мужчина выстрелил из ружья в брата женщины. От полученных ранений тот скончался на месте. После этого злоумышленник похитил малолетнего ребенка и скрылся.

    По фактам убийства и похищения возбуждены уголовные дела.

    Также отметим, что похищенной девочке наложили 8 швов на язык. 

    Теги:
    Похищение Талгар Полиция Алматинская область Убийство
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Сейчас читают