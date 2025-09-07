ЧП в Талгаре: прокуратура возбудила дело о бездействии полицейских

По данным надзорного органа, 6 сентября зарегистрировано уголовное дело по факту бездействия (ст. 370 ч. 4 УК РК) должностных лиц управления полиции Талгарского района. Им вменяется непринятие необходимых мер по задержанию подозреваемого в изнасиловании, который впоследствии совершил резонансное преступление — убийство мужчины и похищение малолетней девочки в селе Кызыл-Кайрат Талгарского района.

— Дело принято в производство специальных прокуроров, ход расследования находится на особом контроле прокуратуры области, — отметили в ведомстве.

Прокуратура также предостерегает граждан от распространения недостоверной информации и призывает доверять только официальным источникам.

Иные сведения в соответствии с требованиями ст. 201 УПК РК разглашению не подлежат.

Накануне в Талгаре произошло жестокое преступление: сотрудник СТО застрелил мужчину, похитил его дочь и попытался скрыться. Позже его удалось задержать, а девочку передали матери.

В соцсетях адвокат Гаухар Сариева заявила, что до трагедии родственники потерпевших самостоятельно задержали подозреваемого и доставили его в полицию, однако его отпустили.

По версии следствия, подозреваемый и мать девочки ранее состояли в близких отношениях. Между ними возник конфликт, в ходе которого мужчина выстрелил из ружья в брата женщины. От полученных ранений тот скончался на месте. После этого злоумышленник похитил малолетнего ребенка и скрылся.

По фактам убийства и похищения возбуждены уголовные дела.

Также отметим, что похищенной девочке наложили 8 швов на язык.