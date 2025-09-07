ЧП в Талгаре: похищенной девочке наложили 8 швов на язык

На своей странице в Instagram юрист сообщила, что ребенку провели операцию — врачи наложили восемь швов на язык.

— Преступник сбросился на машине вместе с ребенком. Повреждения и ссадины она получила тогда, он ее не трогал. Она родилась в рубашке, — написала она.

По словам Сариевой, мать девочки работает медсестрой. В момент трагедии, когда ее брата застрелили, женщина находилась у соседей — она ставила капельницу онкобольному.

— Не представляю, что было бы, если бы он застал ее дома, — добавила адвокат.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что сотрудник СТО застрелил мужчину, похитил его дочь и скрылся.

Позже спецназ полиции провел операцию по освобождению ребенка. Девочку передали матери, подозреваемого задержали.

По версии следствия, подозреваемый и мать потерпевшей ранее состояли в близких отношениях. Между ними возник конфликт, в ходе которого злоумышленник выстрелил из ружья в брата женщины. От полученных ранений мужчина скончался на месте. После этого подозреваемый похитил малолетнего ребенка и попытался скрыться.

По фактам убийства и похищения возбуждены уголовные дела.