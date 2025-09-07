РУ
    12:20, 07 Сентябрь 2025 | GMT +5

    ЧП в Талгаре: похищенной девочке наложили 8 швов на язык

    Адвокат Гаухар Сариева рассказала о состоянии похищенной девочки в Талгаре и поделилась некоторыми подробностями дела, передает корреспондент агентства Kazinform.

    больница, операция
    Фото: freepik.com

    На своей странице в Instagram юрист сообщила, что ребенку провели операцию — врачи наложили восемь швов на язык.

    — Преступник сбросился на машине вместе с ребенком. Повреждения и ссадины она получила тогда, он ее не трогал. Она родилась в рубашке, — написала она. 

    По словам Сариевой, мать девочки работает медсестрой. В момент трагедии, когда ее брата застрелили, женщина находилась у соседей — она ставила капельницу онкобольному.

    — Не представляю, что было бы, если бы он застал ее дома, — добавила адвокат.

    Ранее в соцсетях появилась информация о том, что сотрудник СТО застрелил мужчину, похитил его дочь и скрылся. 

    Позже спецназ полиции провел операцию по освобождению ребенка. Девочку передали матери, подозреваемого задержали.

    По версии следствия, подозреваемый и мать потерпевшей ранее состояли в близких отношениях. Между ними возник конфликт, в ходе которого злоумышленник выстрелил из ружья в брата женщины. От полученных ранений мужчина скончался на месте. После этого подозреваемый похитил малолетнего ребенка и попытался скрыться.

    По фактам убийства и похищения возбуждены уголовные дела.

