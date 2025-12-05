РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:50, 04 Декабрь 2025 | GMT +5

    Касым-Жомарт Токаев и Антониу Кошта выступили с совместным заявлением

    В своем выступлении Глава государства подчеркнул, что переговоры с Президентом Европейского Совета Антониу Коштой прошли весьма продуктивно, в открытой, дружественной и конструктивной атмосфере, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

    кошту
    Фото: Акорда

    — Казахстан и Европейский Союз связывает всестороннее сотрудничество, основанное на доверии и взаимопонимании. Мы рассмотрели широкий круг вопросов и подтвердили неизменную приверженность выводу нашего партнерства на качественно новый уровень. Визит Президента Антониу Кошты проходит накануне десятилетия Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве. Казахстан стал первой страной Центральной Азии, подписавшей и ратифицировавшей данное соглашение «нового поколения». Этот значимый документ, заложивший фундамент двусторонних отношений, охватывает ключевые сферы взаимодействия, в том числе торговлю, инвестиции, инфраструктуру, инновации, культуру и многое другое, — заявил Глава государства.

    Президент Казахстана сообщил, что ключевой темой обсуждений стало экономическое сотрудничество.

    — Сегодня мы договорились о мерах по дальнейшему увеличению и диверсификации торгово-инвестиционных отношений. Казахстан будет и впредь обеспечивать стабильный и предсказуемый инвестиционный климат для европейского бизнеса. Большие возможности для взаимодействия имеются в сферах энергоэффективности, критически важных минералов, цифровых технологий и транспортного сообщения, — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

    По словам Главы государства, в ходе переговоров были рассмотрены пути расширения транспортных и логистических связей, в том числе совместное развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута. 

    — Приветствуем активную деятельность координационной платформы между Казахстаном и Европейским Союзом, а также инициативу ЕС Global Gateway («Глобальные ворота»). Казахстан готов поддержать инвестиционный пакет ЕС на сумму 12 млрд евро для Центральной Азии, который будет направлен на запуск проектов в сферах транспорта, сырьевых ресурсов, «зеленой» энергетики и цифровых технологий. Уверены, что вместе мы сможем превратить Казахстан в ключевой транспортный узел на евразийском пространстве, что принесет выгоду всем сторонам. Кроме того, мы обсудили возможности обеспечения энергетической безопасности и стабильности поставок энергоресурсов. Достигнута договоренность о расширении сотрудничества в новых областях энергетического партнерства, таких как критически важные минералы, атомная энергетика, нефтехимия, а также возобновляемые источники энергии. Наша цель — углубить интеграцию Казахстана в европейские цепочки поставок не только как поставщика сырья, но и путем развития местных мощностей по глубокой переработке, производству продукции с добавленной стоимостью и утилизации отходов в соответствии со стандартами ЕС, — отметил Президент Казахстана.

    Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев встретил Антониу Кошту в Акорде, где состоялись переговоры.

    Глава государства высоко оценил результаты заседания Совета сотрудничества «ЕС — Казахстан».

    В свою очередь Антониу Кошта поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за теплый прием.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Президент Президент Казахстана Евросоюз Сотрудничество
    Асель Елюбаева
    Асель Елюбаева
    Автор
    Сейчас читают