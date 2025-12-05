Касым-Жомарт Токаев и Антониу Кошта выступили с совместным заявлением

— Казахстан и Европейский Союз связывает всестороннее сотрудничество, основанное на доверии и взаимопонимании. Мы рассмотрели широкий круг вопросов и подтвердили неизменную приверженность выводу нашего партнерства на качественно новый уровень. Визит Президента Антониу Кошты проходит накануне десятилетия Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве. Казахстан стал первой страной Центральной Азии, подписавшей и ратифицировавшей данное соглашение «нового поколения». Этот значимый документ, заложивший фундамент двусторонних отношений, охватывает ключевые сферы взаимодействия, в том числе торговлю, инвестиции, инфраструктуру, инновации, культуру и многое другое, — заявил Глава государства.

Президент Казахстана сообщил, что ключевой темой обсуждений стало экономическое сотрудничество.

— Сегодня мы договорились о мерах по дальнейшему увеличению и диверсификации торгово-инвестиционных отношений. Казахстан будет и впредь обеспечивать стабильный и предсказуемый инвестиционный климат для европейского бизнеса. Большие возможности для взаимодействия имеются в сферах энергоэффективности, критически важных минералов, цифровых технологий и транспортного сообщения, — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

По словам Главы государства, в ходе переговоров были рассмотрены пути расширения транспортных и логистических связей, в том числе совместное развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута.





— Приветствуем активную деятельность координационной платформы между Казахстаном и Европейским Союзом, а также инициативу ЕС Global Gateway («Глобальные ворота»). Казахстан готов поддержать инвестиционный пакет ЕС на сумму 12 млрд евро для Центральной Азии, который будет направлен на запуск проектов в сферах транспорта, сырьевых ресурсов, «зеленой» энергетики и цифровых технологий. Уверены, что вместе мы сможем превратить Казахстан в ключевой транспортный узел на евразийском пространстве, что принесет выгоду всем сторонам. Кроме того, мы обсудили возможности обеспечения энергетической безопасности и стабильности поставок энергоресурсов. Достигнута договоренность о расширении сотрудничества в новых областях энергетического партнерства, таких как критически важные минералы, атомная энергетика, нефтехимия, а также возобновляемые источники энергии. Наша цель — углубить интеграцию Казахстана в европейские цепочки поставок не только как поставщика сырья, но и путем развития местных мощностей по глубокой переработке, производству продукции с добавленной стоимостью и утилизации отходов в соответствии со стандартами ЕС, — отметил Президент Казахстана.

Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев встретил Антониу Кошту в Акорде, где состоялись переговоры.

Глава государства высоко оценил результаты заседания Совета сотрудничества «ЕС — Казахстан».

В свою очередь Антониу Кошта поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за теплый прием.