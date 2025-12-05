Суд по делу «Казахского Робин гуда»: вынесен приговор

Судья Ернар Касымбеков признал руководителя благотворительного фонда «Елге көмек» Илияса Сариева виновным по статье 190 части 3 пункту 4 Уголовного кодекса РК (мошенничество, совершенное неоднократно) и назначил наказание в виде 4 лет 8 месяцев лишения свободы.

В связи с 30-летием Конституции Казахстана была применена амнистия: срок сократили на 1/5, окончательный срок составил 3 года 8 месяцев лишения свободы.

Суд также признал руководителя туристической компании «MM Travel» Актоты Дуйсееву виновной по той же статье. Ей назначено 4 года 6 месяцев лишения свободы. После применения амнистии срок сократили на 1/3. Окончательный срок составил 3 года лишения свободы.

Постановлением суда в отношении Актоты Дуйсеевой также применена отсрочка наказания по статье 74 Уголовного кодекса. Наказание отсрочено до достижения ее ребенком 14 лет, то есть до 2028 года.

Требования потерпевших о возмещении материального ущерба удовлетворены.

Напомним, в августе в Алмалинском районном суде Алматы зачитали обвинительный акт по делу.

В суде выступали родственники больных детей. Они заявили, что перечисляли Ильясу Сариеву большие суммы, надеясь на организацию сборов на лечение. Однако, по их словам, деньги тратились на погашение его долгов, а обещанные сборы он так и не открыл

Ранее Ильяс Сариев заявил, что в турфирме «MM Travel» он занимался только маркетингом и продвижением.

Актоты Дуйсеева рассказала, что турфирму она открыла совместно с Сариевым в январе 2023 года. В суде она заявила, что Сариев использовал средства компании для азартных игр.

Ранее обвиняемые выступили с последним словом.