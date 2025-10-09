«Казахский Робин Гуд» проигрывал деньги компании на ставках — фигурантка дела

Сегодня на заседании суда показания дала вторая фигурантка дела — Актоты Дуйсеева. По ее словам, турфирму «MM Travel» она открыла совместно с Сариевым в январе 2023 года.

— По документам директором являюсь я, ИП оформлено на мое имя. Мы с Сариевым были фактически равноправными руководителями. Он не был амбассадором или рекламным менеджером, как утверждал, а управлял компанией и имел все полномочия. Мы занимались организацией хадж-туров. За это время около 2 тысяч человек совершили хадж через нашу фирму, — сообщила подсудимая.

По ее словам, финансовые трудности начались в 2024 году, когда со счетов компании были сняты крупные суммы.

— Деньги от клиентов поступали на Kaspi Pay компании, но Сариев через приложение банка переводил их на мой личный счет — Kaspi Gold, к которому у него был доступ. Он снимал большие суммы, из-за чего образовался кассовый разрыв. Чтобы не допустить срыва поездок, я оплачивала путевки одних клиентов средствами, поступивших от других. Например, если в начале марта группа отправлялась в хадж, их расходы покрывались за счет платежей клиентов, чья поездка была запланирована на середину месяца, — рассказала Актоты Дуйсеева.

В своих показаниях она отметила, что Сариев деньги не возвращал, из-за чего кассовый разрыв увеличился и работа турфирмы остановилась.

На вопрос прокурора, знала ли она, куда Сариев тратил деньги, Дуйсеева заявила, что он использовал средства компании для азартных игр.

— О том, что он делал ставки за счет средств компании, я узнала позже. Я не заметила этого вовремя, так как мы заранее до поездки, бронировали гостиницы, покупали авиабилеты и оформляли визы. В компании не было бухгалтера, все финансовые вопросы вели самостоятельно. То, что он делал ставки, видно по истории движения денежных средств и платежам. Он сам это признал и просил дать ему время, чтобы вернуть деньги. Я знаю Сариева с 2018 года, мы друзья. Ранее он говорил, что ранее играл, но уверял, что давно прекратил, — рассказала подсудимая.

По словам Актоты Дуйсеевой, одному из паломников она уже вернула деньги, однако претензии к ней предъявляют еще 19 клиентов турфирмы.

— Я частично признаю свою вину. Хочу подчеркнуть, что все деньги поступали на счета компании, но доступ к ним имел Сариев через приложение банка. Вся сумма ущерба находится на нем, — заявила она в суде.

Отметим, по делу проходят два человека — блогер Ильяс Сариев и Актоты Дуйсеева — глава турфирмы «MM Travel». В отношении них выдвинуто обвинение по пунку 4 части 3 статьи 190 Уголовного кодекса РК — «Мошенничество в крупном размере».

О возбуждении уголовного дела в отношении руководителя благотворительного фонда «Елге көмек» Ильяса Сариева стало известно в апреле 2025 года. Его задержали по подозрению в совершении мошенничества.

Ранее в Алмалинском районном суде Алматы зачитали обвинительный акт по делу.

В ходе следствия было выявлено 26 эпизодов преступной деятельности, которые были объединены в одно производство. Сариев в суде признал вину частично — только по шести эпизодам из 26. Вторая подсудимая Актоты Дуйсеева также признала вину частично — в части эпизодов, связанных с турфирмой «MM Travel».

Ранее в суде родственники больных детей заявили, что перечисляли Ильясу Сариеву большие суммы, надеясь на организацию сборов на лечение. Однако, по их словам, деньги тратились на погашение его долгов, а обещанные сборы он так и не открыл.

Главный фигурант дела Ильяс Сариев уже дал показания и частично признал вину по эпизодам, связанным с организацией благотворительных акций. Что касается его роли в турфирме «MM Travel», Сариев пояснил, что его пригласили в компанию в качестве блогера — он занимался маркетингом и продвижением турфирмы.